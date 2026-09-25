Đặc sắc chương trình nghệ thuật 'Thanh âm Bà Nà'

Với định hướng đưa nghệ thuật chuyên nghiệp đến gần hơn với đời sống cộng đồng, “Thanh âm Bà Nà” không lựa chọn một sân khấu tách biệt với cảnh quan. Chương trình được xây dựng trong chính không gian thiên nhiên của An Sơn Farm. Ở đó, âm nhạc trở thành cầu nối để khán giả cảm nhận Bà Nà không chỉ qua cảnh sắc mà còn qua những rung động, ký ức và câu chuyện được gợi lên từ mỗi giai điệu.

Chương trình nghệ thuật “Thanh âm Bà Nà” do UBND xã Bà Nà phối hợp với Nhà hát Trưng Vương thực hiện.

Mở đầu chương trình là liên khúc “Thương ca Tiếng Việt - Viết tiếp câu chuyện hòa bình” của Đức Trí và Nguyễn Văn Chung. Từ tiếng ru, câu hát quê hương đến tiếng Việt được trao truyền qua nhiều thế hệ, chương trình bắt đầu bằng một câu chuyện rộng hơn về nguồn cội, về những giá trị đã theo mỗi con người trên hành trình trưởng thành và đi qua những miền đất mới.

Từ điểm khởi đầu ấy, “Thanh âm Bà Nà” dẫn dắt khán giả bước vào “Miền xanh bao la”, nơi vẻ đẹp của Bà Nà được kể bằng những giai điệu giàu chất thơ. “Ngẫu nhiên” của Trịnh Công Sơn, “Tuổi mộng mơ” của Phạm Duy, “Bâng khuâng Bà Nà” của Nguyễn Duy Khoái phổ thơ Phan Xuân Hiệp, “Ôi quê tôi” của Lê Minh Sơn lần lượt mở ra những lát cắt khác nhau về ký ức, tuổi trẻ, quê hương và tình yêu dành cho một miền đất.

Đặc biệt, sự xuất hiện của NSƯT Quang Hào với ca khúc “Ôi quê tôi” và nhạc sĩ Lê Minh Sơn với “Trạng Quỳnh” đã tạo nên điểm nhấn cho phần đầu chương trình. Nếu Bà Nà được nhìn từ cảnh sắc của núi rừng, thì qua âm nhạc, vùng đất ấy tiếp tục được cảm nhận từ góc nhìn của những con người, những câu chuyện và tình cảm dành cho quê hương.

Sắc màu Trung thu trong "Thanh âm Bà Nà".

Từ câu chuyện về quê hương, chương trình chuyển sang phần hai với chủ đề “Nơi tình yêu ở lại”. Đây là khoảng lắng giàu cảm xúc, nơi cảnh sắc Bà Nà trở thành chất liệu để âm nhạc kể về tình yêu, tuổi trẻ và những ký ức đẹp.

“Lãng mạn trên đồi”, “Để gió cuốn đi”, “Thằng Cuội”, “Nắng thủy tinh”, “Thu trong mắt em”, “Cô gái đến từ hôm qua”, “Giấc mơ tình yêu” và liên khúc “Có chàng trai viết trên cây - Chuyện tình thảo nguyên” đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc của tình yêu và tuổi trẻ.

Đáng chú ý, chương trình không chỉ khai thác tình yêu theo nghĩa lãng mạn, mà mở rộng thành những ký ức rất đời thường. Đó có thể là một mùa Trung thu của tuổi thơ, một ánh nhìn, một giai điệu từng quen thuộc hay một câu chuyện tình được lưu giữ qua năm tháng. Trong không gian Bà Nà, những câu chuyện ấy trở nên gần gũi hơn khi được đặt cạnh ánh trăng, sắc hoa, gió núi và cảnh sắc thiên nhiên.

Đông đảo khán giả đến với chương trình.

Với các tiết mục “Miền an nhiên”, “Nơi đó có chúng ta thuộc về nhau”, “I Will Survive” và “Việt Nam những chuyến đi”, chương trình khép lại bằng tinh thần cởi mở, tích cực và kết nối. Bởi một chương trình nghệ thuật rồi sẽ kết thúc, những giai điệu cũng sẽ dừng lại, nhưng ký ức về một đêm nghệ thuật, về một không gian đã từng gặp gỡ và những cảm xúc đã được sẻ chia có thể tiếp tục tồn tại trong mỗi người.

Đó cũng là thông điệp mà “Thanh âm Bà Nà” hướng đến: Tạo ra những điểm hẹn văn hóa để người dân và du khách có thể gặp nhau, thưởng thức nghệ thuật, cảm nhận vẻ đẹp của địa phương và hình thành những ký ức đẹp về Bà Nà. Đồng thời tìm kiếm những cách thức mới để khai thác giá trị văn hóa, cảnh quan và con người của địa phương trong việc hình thành những sản phẩm văn hóa có sức lan tỏa.

Tham gia chương trình có nhạc sĩ Lê Minh Sơn, NSƯT Quang Hào cùng các nghệ sĩ Thanh Trà, Công Trứ, Lia Ngọc Nhung, Minh Nguyệt, Hoàng Long, Nhật Mai, NyNy Nguyễn, Huỳnh Thông, Nam Sơn, Ksor Sơn, Ánh Quyên, Kiều Oanh, Châu Kha, Diễm My, Văn Thắng; MC Nguyên Khang, cùng Band Trưng Vương và Vũ đoàn Trưng Vương.

Sự kết hợp giữa đội ngũ nghệ sĩ chuyên nghiệp của Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng với không gian văn hóa cộng đồng tại Bà Nà đã tạo nên một cách tiếp cận mới đối với chương trình nghệ thuật địa phương. Thiên nhiên không chỉ là phông nền mà trở thành một phần của trải nghiệm; còn âm nhạc trở thành phương tiện để kể những câu chuyện về vùng đất, con người.