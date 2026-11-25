Các tiết mục nghệ thuật trong chương trình. Ảnh: NHSKTTHP

Chương trình do Sở VHTTDL Hải Phòng chỉ đạo nội dung, Nhà hát Sân khấu truyền thống Hải Phòng thực hiện, với sự phối hợp biểu diễn của Đoàn Văn công Quân khu 3.

Được xây dựng với ba chương: Hồn của đất, Đất và nước - Dòng chảy gấm hoa và Dệt gấm giang sơn, chương trình tái hiện dòng chảy văn hóa Việt Nam từ huyền thoại dựng nước thời các Vua Hùng đến những giá trị văn hóa được bồi đắp, trao truyền qua nhiều thế hệ, làm nổi bật bản sắc văn hóa đa dạng mà thống nhất của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Mở đầu bằng ca khúc Huyền thoại châu thổ của nhạc sĩ Minh Cừ, chương trình đưa khán giả trở về với cội nguồn dân tộc qua những hình tượng nghệ thuật giàu tính biểu cảm.

Trong chương Hồn của đất, các tiết mục hát văn Tri ân đức tổ Vua Hùng, múa rối nước Ngày mùa, ca khúc Mẹ Âu Cơ gợi nhắc truyền thống uống nước nhớ nguồn, lòng biết ơn đối với các bậc tiền nhân, đồng thời khắc họa vẻ đẹp của đời sống lao động và nền văn minh lúa nước Việt Nam.

Tiếp nối mạch cảm xúc ấy, chương Đất và nước - Dòng chảy gấm hoa giới thiệu những sắc thái nghệ thuật đặc trưng của các vùng miền thông qua ca cảnh chèo Tát nước đầu đình, ca khúc Mái đình làng biển của nhạc sĩ Nguyễn Cường, tiết mục múa Mầm sống và tác phẩm cải lương Dạ cổ hoài lang của nhạc sĩ Cao Văn Lầu.

Đáng chú ý là sự kết hợp giữa nghệ thuật thanh nhạc, múa dân gian, chèo, cải lương và múa rối nước, tạo nên những hình thức biểu đạt sinh động, góp phần đưa nghệ thuật sân khấu truyền thống đến gần hơn với công chúng đương đại.

Chương cuối Dệt gấm giang sơn tiếp nối hành trình khám phá vẻ đẹp văn hóa dân tộc qua các tiết mục Tre, Tiếng đàn bầu, Trống cơm, hoạt cảnh Hát đúm Thủy Nguyên, cùng phần kết hợp khí nhạc Bác Hồ về thăm Côn Sơn và ca khúc Ngày Bác về thăm.

Việc đưa hát đúm Thủy Nguyên vào chương trình cũng là điểm nhấn nhằm giới thiệu những giá trị văn hóa dân gian đặc sắc của Hải Phòng, góp phần khẳng định vai trò của di sản văn hóa địa phương trong kho tàng văn hóa dân tộc.

Khép lại chương trình là sự kết hợp hai ca khúc Một vòng Việt Nam và Thành phố cửa biển, với sự tham gia của các nghệ sĩ, diễn viên Đoàn Văn công Quân khu 3 cùng các đoàn chèo, cải lương, múa rối thuộc Nhà hát Sân khấu truyền thống Hải Phòng, gửi gắm tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào dân tộc.

Tiết mục nghệ thuật trong chương trình. Ảnh: NHSKTTHP

Chương trình do NSƯT Lê Hải viết kịch bản và tổng đạo diễn; NSƯT Trung Hiếu đảm nhiệm tổng biên đạo múa; nhạc sĩ Quang Tuấn phụ trách âm nhạc; họa sĩ Ngô Thắng thiết kế mỹ thuật sân khấu; ThS Nguyễn Thị Thu Thủy, Giám đốc Nhà hát Sân khấu truyền thống Hải Phòng chỉ đạo nghệ thuật.

Tham gia biểu diễn có NSND Tố Uyên, NSND Nhật Thuận, NSƯT Kim Oanh, NSƯT Thùy Dương, NSƯT Hồng Tươi, ca sĩ Nhật Thành cùng đông đảo nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Sân khấu truyền thống Hải Phòng và Đoàn Văn công Quân khu 3.

Thông qua 14 tiết mục được dàn dựng với sự đan xen giữa nhiều loại hình nghệ thuật, Sắc màu văn hóa Việt Nam không chỉ tôn vinh vẻ đẹp của di sản văn hóa truyền thống mà còn thể hiện nỗ lực đổi mới phương thức biểu diễn, phát huy thế mạnh của các loại hình nghệ thuật sân khấu trong đời sống đương đại.

Chương trình là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc; lan tỏa tinh thần đại đoàn kết toàn dân, chung tay xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.