Đại biểu tỉnh Cao Bằng có đồng chí: Vũ Hồng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, lực lượng vũ trang, tổ chức đoàn thể, cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên, học sinh và nhân dân.

Đại biểu các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an có đồng chí: Thiếu tướng Ngô Thanh Bình, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an; lãnh đạo Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Cục Truyền thông Công an nhân dân.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Vũ Hồng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhấn mạnh: Là tỉnh miền núi, biên giới, địa hình phức tạp, Cao Bằng đối mặt với nhiều nguy cơ, thách thức từ tội phạm ma túy, nhất là hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới và nguy cơ ma túy xâm nhập vào cộng đồng. Phòng, chống ma túy không chỉ là đấu tranh với tội phạm mà còn là hành động bảo vệ con người, hạnh phúc gia đình và tương lai quê hương, đất nước.

Đánh giá cao ý nghĩa của chương trình, đồng chí cho rằng đây là hình thức tuyên truyền sáng tạo, giàu tính nhân văn; nghệ thuật có sức mạnh kết nối trái tim, lay động tình cảm, thức tỉnh nhận thức, góp phần khơi dậy trách nhiệm và quyết tâm hành động của mỗi người vì một cộng đồng không ma túy. Đồng chí đề nghị các cấp, ngành và nhân dân tiếp tục chung tay phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy, quan tâm hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, từng bước xây dựng các địa bàn không có ma túy.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vũ Hồng Quang phát biểu tại chương trình.

Với thông điệp “Từ khát vọng độc lập đến khát vọng sống bình yên”, chương trình được dàn dựng thành 3 chương nghệ thuật: “Đất mẹ - Mạch nguồn khát vọng”, “Giữ trọn những ước mơ” và “Chung một tương lai”. Thông qua âm nhạc, nghệ thuật trình diễn và công nghệ sân khấu hiện đại, chương trình kết nối những giá trị lịch sử, văn hóa của vùng đất Cao Bằng với những vấn đề đặt ra trong cuộc sống hôm nay; từ đó gửi gắm thông điệp về trách nhiệm bảo vệ cuộc sống bình yên, giữ gìn tương lai cho thế hệ trẻ trước hiểm họa ma túy.

Ca khúc "Mãi là người Việt Nam" do ca sĩ Hồng Dương và các diễn viên quần chúng tỉnh Cao Bằng biểu diễn.

Mở đầu chương trình là chương nghệ thuật “Đất mẹ - Mạch nguồn khát vọng” với các tiết mục “Này chân đất ơi”, “Tiếng hát giữa rừng Pác Bó”, “Mãi là người Việt Nam”, “Cao Bằng đón anh”. Những giai điệu mang âm hưởng tự hào, giàu cảm xúc khắc họa hình ảnh quê hương cách mạng, truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết và ý chí kiên cường của các thế hệ người Việt Nam. Từ mạch nguồn lịch sử ấy, chương trình gợi nhắc trách nhiệm tiếp nối truyền thống, chung sức bảo vệ bình yên quê hương, đất nước.

Tiếp nối là chương nghệ thuật “Giữ trọn những ước mơ”, tập trung khai thác những câu chuyện về tuổi trẻ, tình cảm gia đình và hành trình vượt qua lầm lỡ. Qua các tiết mục “Khi em lớn”, “Linh hồn và thể xác”, “Nhật ký của mẹ” cùng phóng sự hình ảnh “Những ước mơ trên đường trở về”, chương trình tái hiện những hệ lụy mà ma túy gây ra đối với mỗi cá nhân và gia đình. Đằng sau những lựa chọn sai lầm là những ước mơ dang dở, nỗi đau của người thân và khát vọng được trở về, được yêu thương, có cơ hội làm lại cuộc đời. Chương nghệ thuật cũng gửi gắm thông điệp về sự cảm thông, sẻ chia và trách nhiệm của cộng đồng trong hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập xã hội.

Các tiết mục được đầu tư quy mô, dàn dựng công phu với hệ thống hình ảnh, ánh sáng hiện đại, tạo nên không gian nghệ thuật ấn tượng.

Khép lại hành trình nghệ thuật là chương “Chung một tương lai” với không khí trẻ trung, sôi động qua phần biểu diễn của các ca sĩ Xệ Xệ, Double2T, Orange, Erik, Đức Phúc và Hồng Dương. Những ca khúc giàu năng lượng, lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc, khát vọng cống hiến và sức trẻ đã tạo nên không khí hào hứng, kết nối nghệ sĩ với khán giả. Đặc biệt, màn trình diễn “Khát vọng tuổi trẻ” cùng sự tham gia hòa giọng của các nghệ sĩ và khán giả, kết hợp hiệu ứng sân khấu, pháo hoa, góp phần tạo điểm nhấn cho chương trình. Qua đó khơi dậy tinh thần sống có lý tưởng, bản lĩnh trước những lựa chọn, chủ động tránh xa ma túy và chung tay xây dựng cộng đồng lành mạnh.

Sự xuất hiện của ca sĩ Đức Phúc và Erik mang đến không khí trẻ trung, sôi động, góp phần lan tỏa thông điệp “Vì cộng đồng không ma túy”.

Chương trình thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên, học sinh và nhân dân đến theo dõi, cổ vũ. Không khí tại quảng trường trở nên sôi động qua từng tiết mục biểu diễn, với sự kết hợp giữa âm nhạc, hình ảnh sân khấu và những thông điệp giàu ý nghĩa.

Chương trình thu hút đông đảo khán giả đến xem và cổ vũ.

Bên cạnh các tiết mục nghệ thuật, chương trình còn tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, tương tác với khán giả. Các câu hỏi trắc nghiệm, trò chơi đoán từ, sắp xếp thông điệp được thiết kế xoay quanh kiến thức pháp luật, nhận diện các loại ma túy, tác hại của ma túy tổng hợp, thuốc lá điện tử và trách nhiệm của mỗi người khi phát hiện hành vi vi phạm.

Qua những hình thức thể hiện gần gũi, dễ tiếp cận, kiến thức pháp luật và kỹ năng phòng ngừa được truyền tải sinh động, góp phần nâng cao ý thức chủ động phòng tránh trong cộng đồng, nhất là đối với thanh thiếu niên.

Lãnh đạo các đơn vị trao quà cho học sinh hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức trao 30 suất quà tặng học sinh giỏi hoàn cảnh khó khăn; 20 suất quà cho gia đình cán bộ, chiến sĩ hoàn cảnh khó khăn hoặc có thân nhân là thương binh, liệt sĩ trên mặt trận phòng, chống tội phạm; 10 suất quà cho người sau cai nghiện ma túy có hoàn cảnh khó khăn, có ý chí vươn lên, đang nỗ lực tái hòa nhập cộng đồng.

Chương trình “Rạng ngời non nước Cao Bằng - Vì cộng đồng không ma túy” không chỉ mang đến một không gian nghệ thuật giàu cảm xúc mà còn góp phần truyền tải thông điệp phòng, chống ma túy bằng những hình thức gần gũi, thiết thực. Từ việc nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức đến lan tỏa tình yêu thương, sự sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng, chương trình khẳng định phòng, chống ma túy không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà cần sự chung tay của mỗi gia đình, nhà trường và toàn xã hội.

Mỗi lựa chọn sống lành mạnh, mỗi hành động chủ động phòng ngừa và mỗi sự hỗ trợ dành cho người từng lầm lỡ sẽ góp phần vun đắp một Cao Bằng an toàn, nhân ái, không ma túy, giữ gìn bình yên nơi biên cương Tổ quốc.