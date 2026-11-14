Đặc sắc chương trình nghệ thuật 'Nhịp bước vươn xa – Lan tỏa sắc màu'

Dự chương trình nghệ thuật có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, các xã, phường cùng đông đảo nhân dân và du khách.

Tiết mục Lai Châu sáng mãi niềm tin tại chương trình nghệ thuật.

Chương trình nghệ thuật được dàn dựng thành 3 chương: “Nguồn cội”; “Kết nối yêu thương – Hội tụ sắc màu”; “Sức trẻ Lai Châu – Khát vọng vươn xa”, với 8 tiết mục ca, múa, nhạc mang nội dung xuyên suốt, kết nối truyền thống với hiện tại, khơi dậy niềm tự hào về quê hương, đất nước và con người Lai Châu.

Mở đầu là màn khai từ “Hào khí Lai Châu”, tái hiện truyền thống lịch sử, văn hóa và tinh thần kiên cường của đồng bào các dân tộc nơi biên cương Tổ quốc. Tiếp đó, những giai điệu, điệu múa trong các tiết mục “Lai Châu sáng mãi niềm tin”, “Mùa vàng”, “Lời hiệu triệu trái tim” khắc họa vẻ đẹp quê hương, nhịp sống lao động và sự gắn bó giữa các dân tộc.

Các tiết mục “Thể dục thể thao theo gương Bác”, “Niềm tin phía trước”, vũ điệu Zumba và “Tinh hoa Việt Nam” tiếp nối mạch cảm xúc, thể hiện tinh thần năng động, sức trẻ cùng khát vọng vươn lên trong thời kỳ mới.

Tiết mục Hào khí Lai Châu tại chương trình nghệ thuật.

Đại biểu dự chương trình nghệ thuật.

Tiết mục Mùa vàng tại chương trình nghệ thuật.

Điểm nhấn của đêm nghệ thuật là phần trình diễn nghi thức nhảy lửa của đồng bào Dao đỏ bản Nậm Sáng, xã Mường Than. Qua phần thực hành nghi lễ và những bước nhảy trên than hồng, các nghệ nhân giới thiệu đến công chúng nét tín ngưỡng dân gian độc đáo, thể hiện niềm tin vào tổ tiên, thần linh, cầu mong sức khỏe, bình an và may mắn. Nghi thức không chỉ mang giá trị tâm linh mà còn lưu giữ những quan niệm, phong tục và bản sắc văn hóa được cộng đồng Dao đỏ gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ.

Đồng chí Trần Văn Công - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại chương trình nghệ thuật.

Tiết mục Lời hiệu triệu trái tim tại chương trình nghệ thuật.

Tiết mục nhảy lửa tại chương trình nghệ thuật.

Thông qua các hoạt động biểu diễn nghệ thuật và trình diễn di sản văn hóa, chương trình góp phần tôn vinh, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; đồng thời quảng bá hình ảnh Lai Châu giàu truyền thống, thân thiện, mến khách đến với bạn bè, du khách. Đây cũng là dịp kết nối các hoạt động văn hóa với phong trào thể dục thể thao, tạo không khí phấn khởi hưởng ứng Giải Marathon tỉnh Lai Châu lần thứ III năm 2026, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy niềm tự hào và ý chí xây dựng quê hương ngày càng phát triển.