Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076-2026), do UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chủ trì, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám thực hiện.

Với kết cấu gồm 3 chương “Khởi nguồn đạo học”, “Hiền tài đất Việt”, “Sao Khuê minh triết” cùng hoạt cảnh “Vinh quy bái tổ”, chương trình tái hiện những dấu mốc tiêu biểu trong lịch sử hình thành, phát triển của nền Quốc học Việt Nam.

Thông qua ngôn ngữ âm nhạc, múa và sân khấu, các tiết mục khơi dậy niềm tự hào về truyền thống giáo dục, khoa cử, đồng thời nhấn mạnh vai trò của tri thức, giáo dục và nhân tài đối với sự phát triển của đất nước.

Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật, chương trình góp phần khẳng định Quốc Tử Giám là biểu tượng tiêu biểu của đạo học Việt Nam

Chương trình có sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ Yến Lê, Thăng Long, Lan Anh cùng các tốp ca và nhóm múa, tạo nên không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, kết nối những giá trị lịch sử với đời sống đương đại.

Trải qua 950 năm, Quốc Tử Giám không chỉ là dấu mốc quan trọng trong lịch sử giáo dục và khoa cử Việt Nam mà còn trở thành biểu tượng tiêu biểu của truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo, đề cao tri thức, đạo đức và trọng dụng hiền tài.

Những giá trị ấy tiếp tục được gìn giữ, phát huy, trở thành nguồn lực tinh thần trong hành trình xây dựng và phát triển đất nước.

Một số tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại chương trình

Nhân dịp này, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám Lê Xuân Kiêu cho biết, thời gian tới, Trung tâm sẽ xuất bản các ấn phẩm tập hợp kết quả nghiên cứu về những danh nhân Việt Nam được thực hiện tại di tích.

Cùng với đó, một số hạng mục kiến trúc, trong đó có Khuê Văn Các, sẽ được tu bổ; các không gian phục vụ tham quan, trải nghiệm cũng được bổ sung nhằm nâng cao chất lượng hoạt động và phát huy giá trị di sản.

Kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám vì thế không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường lịch sử, tri ân các bậc tiền nhân mà còn góp phần khẳng định sức sống của truyền thống Quốc học, khơi dậy ý thức tiếp nối và phát huy những giá trị văn hiến trong đời sống hôm nay.