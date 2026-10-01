Đặc sắc chương trình nghệ thuật 'Khí phách non sông'

Tham dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, TP. Đà Nẵng cùng các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động và đại diện các tầng lớp nhân dân…

Chương trình do UBND TP. Đà Nẵng chỉ đạo; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Đà Nẵng tổ chức; Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng thực hiện.

Chương trình nghệ thuật “Khí phách non sông”

Với chủ đề “Khí phách non sông”, chương trình khắc họa chân dung cụ Huỳnh Thúc Kháng - một chí sĩ tiêu biểu của xứ Quảng, dành trọn cuộc đời cho lý tưởng yêu nước và những giá trị mà cụ theo đuổi.

Từ quê hương, gia đình, quá trình học tập đến những năm tháng hoạt động yêu nước, làm báo, tham gia chính sự và giữ những trọng trách trong những thời điểm quan trọng của đất nước, cuộc đời cụ Huỳnh Thúc Kháng được nhìn lại trong mối liên hệ với những biến động lớn của lịch sử Việt Nam đầu thế kỷ XX.

Thông qua phóng sự, âm nhạc, hoạt cảnh và nghệ thuật múa, chương trình tái hiện những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời và sự nghiệp của cụ Huỳnh Thúc Kháng, đồng thời làm nổi bật khí tiết, tinh thần trách nhiệm với đất nước và tư tưởng của một người trí thức luôn đặt lợi ích dân tộc lên trên hết.

Từ câu chuyện về cụ Huỳnh Thúc Kháng, chương trình gợi mở những giá trị vẫn còn ý nghĩa đối với hôm nay: lòng yêu nước, bản lĩnh của người trí thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân trước vận mệnh của quê hương, đất nước.

Chương trình tái hiện những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời và sự nghiệp của chí sĩ Huỳnh Thúc Kháng, từ quê hương, gia đình, quá trình học tập đến những năm tháng hoạt động yêu nước, làm báo và tham gia chính sự

Tham gia chương trình có các nghệ sĩ NSƯT Đăng Dương, NSƯT Lan Anh, Đức Vũ, Hoàng Long, Huỳnh Thông, Nam Sơn, Nhật Mai, NyNy Nguyễn, Ánh Quyên, Kiều Oanh, Diễm My, Văn Thắng, cùng MC Hồng Nhung, Vũ đoàn Trưng Vương, CLB Búp Sen Vàng, A N Academy và sinh viên Trường Cao đẳng Đà Nẵng.

Đảm nhận vai trò kịch bản, Tổng đạo diễn chương trình là NSƯT Quang Hào, người định hình mạch kể và ngôn ngữ nghệ thuật xuyên suốt, kết nối những dấu mốc trong cuộc đời, sự nghiệp của chí sĩ Huỳnh Thúc Kháng với các hình thức biểu đạt sân khấu.

Đồng hành cùng Tổng đạo diễn là NSƯT Thanh Nam - đạo diễn sân khấu; NS. Cao Xuân Dũng - đạo diễn âm nhạc; NSƯT Huy Thông - tổng biên đạo; Thu Hoài - phó tổng biên đạo; Thái Hà, Thùy Dương, Hồng Hạnh - biên đạo, cùng tham gia xây dựng không gian sân khấu, âm nhạc và các lớp trình diễn, góp phần hoàn thiện tổng thể nghệ thuật của chương trình.

Không chỉ tái hiện hành trình hoạt động của một chí sĩ yêu nước, chương trình còn làm nổi bật tinh thần trách nhiệm với đất nước, bản lĩnh của người trí thức và quan niệm đặt lợi ích dân tộc lên trên hết

Diễn ra tại Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng, chương trình được tổ chức đồng bộ từ không gian đón tiếp, sảnh, khán phòng đến sân khấu biểu diễn. Hệ thống nhận diện, hình ảnh, âm thanh, ánh sáng và cảnh trí được thiết kế thống nhất, tạo nên không gian nghệ thuật trang trọng, phù hợp với nội dung và tính chất của chương trình kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng.

Chương trình góp phần tưởng nhớ, tri ân những đóng góp của cụ Huỳnh Thúc Kháng đối với quê hương, đất nước; đồng thời giới thiệu những giá trị lịch sử, tư tưởng và nhân cách của cụ Huỳnh đến công chúng hôm nay.

Với vai trò là đơn vị thực hiện, Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng đã chuyển tải câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp của cụ Huỳnh Thúc Kháng qua ngôn ngữ sân khấu, góp phần lan tỏa những giá trị về lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm và bản lĩnh của người trí thức xứ Quảng.