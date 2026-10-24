Đặc sắc chương trình nghệ thuật 'Âm vang Phú Riềng Đỏ'

Trao tặng quà tại chương trình.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ “Tuần lễ Phú Riềng Đỏ” năm 2026, diễn ra từ ngày 23 - 28/10 với chủ đề “Phú Riềng đỏ - Tự hào truyền thống, khát vọng tương lai”.

Chương trình được dàn dựng công phu, thu hút đông đảo nhân dân và du khách đến thưởng thức. Với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi, chương trình không chỉ thể hiện các tác phẩm tiêu biểu đi cùng năm tháng mà còn giới thiệu những sáng tác mới bắt nhịp với xu thế thời đại. Các tiết mục đã tái hiện trọn vẹn trang sử hào hùng của vùng đất cùng những người công nhân cao su kiên trung, bất khuất, gửi gắm niềm tin và khát vọng xây dựng tương lai.

Tiết mục nghệ thuật trong chương trình.

Đặc biệt, tiết mục “Ngọn lửa Làng Ba - Phú Riềng Đỏ dấu son lịch sử” đã đọng lại nhiều cảm xúc trong lòng khán giả, gợi nhắc về thời điểm giữa những hàng cao su lặng im năm ấy, ngọn lửa của niềm tin, sự đoàn kết và khát vọng sống đã biến di tích Phú Riềng Đỏ trở thành biểu tượng bất diệt của ý chí không chịu khuất phục. Bên cạnh đó, các tiết mục như “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”, “Còn gì đẹp hơn”, “Chào mừng thành phố trẻ”… cũng mang lại không khí vui tươi, rộn ràng cho đêm nghệ thuật.

Xã Thuận Lợi là vùng đất mang trong mình những ký ức lịch sử đặc biệt. Chính nơi đây, giữa những đồn điền cao su và cuộc sống lao động đầy gian khó của người công nhân năm xưa, tinh thần đoàn kết, ý chí đấu tranh và niềm tin vào tương lai đã từng bước được thắp lên. Những con người bình dị ấy đã góp phần viết nên trang sử “Phú Riềng Đỏ” - một dấu son đáng tự hào trong lịch sử phong trào công nhân cao su và phong trào cách mạng Việt Nam.

Tiết mục nghệ thuật trong chương trình.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thuận Lợi Nguyễn Đức Thành nhấn mạnh: Đây là năm đầu tiên xã Thuận Lợi tổ chức “Tuần lễ Phú Riềng đỏ” với khát vọng đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu và phát huy giá trị của Di tích lịch sử quốc gia; từng bước “làm sống lại di tích”, đưa nơi đây trở thành “địa chỉ đỏ” trong giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy niềm tự hào và nâng cao trách nhiệm của cộng đồng trong việc gìn giữ di sản.

Đồng thời, đây cũng là dịp để Thuận Lợi quảng bá hình ảnh vùng đất Phú Riềng đỏ gắn với truyền thống công nhân cao su, văn hóa, con người và những thành tựu phát triển, tạo động lực để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân xã nhà hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đông đảo người dân đến thưởng thức chường trình.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức chương trình đã trao tặng các phần quà ý nghĩa cho các gia đình chính sách, gia đình có công cách mạng trên địa bàn. Những món quà tuy giản dị nhưng chứa đựng tình cảm, sự tri ân và tinh thần sẻ chia sâu sắc, góp phần lan tỏa tình nghĩa để quê hương Phú Riềng Đỏ ngày càng ấm áp, đoàn kết và phát triển.