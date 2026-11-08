Đặc sắc chương trình nghệ thuật '950 năm Quốc Tử Giám - Minh triết khai văn, mở trí, hội tụ hiền tài'

Chương trình do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Dự chương trình có Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Tuấn Long, đại diện các sở, ban, ngành cùng đông đảo công chúng yêu nghệ thuật Thủ đô.

Toàn cảnh chương trình nghệ thuật “950 năm Quốc Tử Giám – Minh triết khai văn, mở trí, hội tụ hiền tài” tại không gian văn hóa Hồ Văn. Ảnh: Đình Thế

Với thời lượng 60 phút, chương trình gồm ba chương: “Khởi nguồn đạo học”, “Hiền tài đất Việt” và “Sao Khuê minh triết”. Các tiết mục ca hát, múa, hoạt cảnh được kết nối theo mạch nội dung từ nguồn cội văn hóa đến hành trình dưỡng đức, luyện tài và khát vọng phụng sự. Đặt trong không gian Hồ Văn, câu chuyện về sự học có thêm sự gắn kết với di sản, đưa công chúng tiếp cận những giá trị truyền thống qua cảm xúc nghệ thuật.

Mở màn, ca khúc “Hà Nội linh thiêng và hào hoa” của nhạc sĩ Lê Mây, qua phần thể hiện của ca sĩ Thăng Long cùng tốp ca, gợi lên hình ảnh Thủ đô giàu truyền thống văn hiến.

Chương I, “Khởi nguồn đạo học”, mở ra bằng ca khúc “Hồn thiêng sông núi” của nhạc sĩ Nguyễn Tiến, do ca sĩ Thăng Long cùng các học trò thể hiện. Âm hưởng ngợi ca non sông, khơi gợi niềm tự hào dân tộc, mở mạch kể trở về dấu mốc năm 1076, khi trường Quốc học đầu tiên của Việt Nam được thành lập trên đất Thăng Long. Từ dấu mốc ấy, chương trình nhấn mạnh vị trí của đạo học trong hành trình dựng xây đất nước.

Tiếp nối là ca khúc “Đất nước lời ru” của nhạc sĩ Văn Thành Nho, qua giọng hát của nghệ sĩ Lan Anh cùng phần biểu diễn của nhóm múa. Từ cảm hứng về non sông, mạch nghệ thuật chuyển sang hình ảnh đất nước được nuôi dưỡng trong lời ru, tình yêu thương và những giá trị văn hóa trao truyền qua các thế hệ. Ca khúc “Việt Nam trong tôi là” (sáng tác Yến Lê) với sự thể hiện, kết hợp cùng nhóm múa, tiếp tục đưa câu chuyện đến gần với cảm nhận của người trẻ về quê hương, đất nước.

Từ cảm hứng ngợi ca Thăng Long – Hà Nội, chương trình dẫn người xem đến với câu chuyện về Quốc Tử Giám, nơi lưu dấu quá trình phát triển của nền giáo dục nước nhà qua gần một thiên niên kỷ. Ảnh: Đình Thế

Sang chương II, “Hiền tài đất Việt”, nội dung hướng vào hành trình tiếp nhận tri thức, tu dưỡng nhân cách và tôn vinh thành quả học tập. “Thương ca tiếng Việt”, nhạc Đức Trí, lời Hà Quang Minh, được thể hiện bởi tốp ca thiếu niên, mang đến tiếng hát của thế hệ đang tiếp nối những giá trị văn hóa dân tộc. Việc đặt ca khúc trong chương này gợi mở mối liên hệ giữa tình yêu tiếng mẹ đẻ với ý thức gìn giữ bản sắc, trân trọng nền tảng văn hóa trên con đường trưởng thành.

Một phần trình diễn của ca khúc "Thư pháp". Ảnh: ĐT

Ca khúc “Thư pháp” tiếp nối qua phần trình bày của ca sĩ Thăng Long cùng nhóm múa, đưa hình tượng con chữ vào mạch kể về sự học. Trong không gian gắn với truyền thống đạo học, hình ảnh ấy gợi nhắc sự chuyên cần, tinh thần trọng chữ nghĩa và quá trình rèn luyện của người học. Từ đây, câu chuyện hiền tài được triển khai trong sự gắn kết giữa trau dồi kiến thức và bồi đắp phẩm chất.

Hoạt cảnh tái hiện hành trình khởi đầu học tập. Ảnh: Đình Thế

Hoạt cảnh "Vinh quy bái tổ" tạo dấu ấn trong chương trình. Ảnh: Đình Thế

Điểm nhấn tiếp theo là hoạt cảnh “Vinh quy bái tổ”, do nhóm thiếu nhi cùng nhóm múa biểu diễn. Hình tượng vinh quy gợi lại truyền thống tôn vinh người đỗ đạt, đồng thời nhắc nhớ đạo lý hướng về nguồn cội, tri ân gia đình, thầy cô và quê hương. Đặt sau các tiết mục về tiếng Việt, con chữ, hoạt cảnh nối dài câu chuyện từ khởi đầu học tập đến thành quả của quá trình bền bỉ rèn luyện.

Mạch nghệ thuật tiếp tục phát triển với “950 năm hội tụ tinh hoa”, nổi bật hình tượng Sao Khuê minh triết, mở rộng thông điệp từ sự học đến lẽ sống và khát vọng cống hiến. Ca khúc “Để gió cuốn đi” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, do ca sĩ Thanh Thụy thể hiện, mang đến những suy ngẫm về tấm lòng, sự sẻ chia và cách sống nhân ái.

Phần thiết kế sân khấu độc đáo tại chương trình. Ảnh: Đình Thế

Tiếp đó, “Thiên Thai” của nhạc sĩ Văn Cao qua giọng hát của nghệ sĩ Lan Anh mang đến sắc thái trữ tình cho chương cuối. Tác phẩm góp thêm một dấu ấn của âm nhạc Việt Nam vào đêm diễn, tạo sự chuyển đổi cảm xúc trước tiết mục kết thúc.

Khép lại chương trình là ca khúc “Khát vọng” của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, với sự tham gia của các ca sĩ Yến Lê, Thăng Long, Lan Anh cùng tốp ca thiếu niên, thiếu nhi và nhóm múa. Sự quy tụ của nhiều thế hệ biểu diễn làm nổi bật tinh thần kế thừa, tiếp nối câu chuyện đạo học với ý chí vươn lên và khát vọng đóng góp cho đất nước.

Thông điệp “Minh triết khai văn, mở trí, hội tụ hiền tài” được đọng lại ở ý nghĩa thiết thực của truyền thống khoa bảng, đưa di sản đạo học đến với công chúng bằng cảm xúc nghệ thuật.

Truyền thống đạo học được gợi nhắc qua hoạt cảnh trên sân khấu, truyền tải cảm xúc đến nhiều thế hệ. Ảnh: Đình Thế

Theo dõi chương trình, bà Lê Thị Mai Lan (phường Dương Nội, Hà Nội) đánh giá đêm nghệ thuật thể hiện được chiều sâu văn hóa và sự quan tâm tới đời sống tinh thần của người dân. Theo bà, việc giới thiệu truyền thống đạo học bằng hình thức biểu diễn góp phần khơi dậy tinh thần học tập trong giới trẻ, giúp những giá trị lâu đời có thêm cách tiếp cận gần gũi với công chúng.

Với em Nguyễn Khánh Linh, sinh năm 2011, chương trình mang đến cảm nhận về lòng yêu nước và niềm tự hào đối với bản sắc dân tộc. Cùng cảm nhận, khán giả trẻ Trần Bảo Uyên đánh giá các tiết mục đặc sắc, mang đậm tinh thần truyền thống, ca ngợi sự hiếu học của người Việt Nam.

Sau đêm chương trình nghệ thuật “950 năm Quốc Tử Giám - Minh triết khai văn, mở trí, hội tụ hiền tài”, chuỗi hoạt động kỷ niệm tiếp tục với các triển lãm, hội thảo khoa học và chương trình dành cho công chúng. Các sự kiện nổi bật gồm Hội thảo khoa học cấp quốc gia “950 năm Quốc Tử Giám: Di sản đạo học, hiền tài và khát vọng phát triển đất nước” vào ngày 12-11; Lễ kỷ niệm cấp quốc gia “950 năm Quốc Tử Giám - Quốc học Việt Nam” vào tối 14-11 tại sân Thái Học. Với nhiều hình thức tiếp cận, chuỗi hoạt động góp phần làm rõ giá trị của di sản đạo học, khuyến khích tinh thần học tập và ý thức tiếp nối truyền thống trong đời sống đương đại.