Đặc sắc chương trình khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò 2026

Dự lễ khai mạc có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Hà Thị Nga - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo thành phố Hải Phòng, tỉnh Tuyên Quang; đại diện sở, ngành, hiệp hội du lịch đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, Phú Thọ, Sơn La, Lai Châu và Ninh Bình.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà dự khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò.

Về phía khách quốc tế có Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Belarus, đại diện Đại sứ quán Lào và Ấn Độ tại Việt Nam.

Về phía tỉnh Lào Cai, có đồng chí Dương Quốc Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành và địa phương.

Đồng chí Hà Thị Nga - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đồng chí Dương Quốc Huy - Bí thư Tỉnh ủy dự khai mạc lễ hội.

Dự lễ khai mạc còn có hơn 10.000 đại biểu, khán giả, cùng hàng triệu người dân trên cả nước theo dõi qua sóng tường thuật trực tiếp của Đài Truyền hình Việt Nam.

Phát biểu khai mạc lễ hội, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, văn hóa chính là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực phát triển bền vững của địa phương, trong đó, người dân phải giữ vai trò trung tâm, là chủ thể sáng tạo, gìn giữ và trực tiếp thụ hưởng giá trị văn hóa ấy.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh phát biểu khai mạc lễ hội.

Nhìn lại hành trình 5 năm Nghệ thuật Xòe Thái được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh khẳng định di sản chỉ thực sự sống khi được cộng đồng trân trọng, thực hành và trao truyền trong đời sống mỗi ngày. Tỉnh Lào Cai kiên định mục tiêu bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, quan tâm truyền dạy cho thế hệ trẻ. Từ đó, biến điệu xòe thành cây cầu đưa du khách đến gần hơn không gian bản làng, mở ra cơ hội giao lưu, tiêu thụ sản phẩm truyền thống, OCOP. Mỗi bàn tay nối dài vòng xòe hôm nay chính là cầu nối quá khứ với hiện tại, mở thêm sinh kế bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống cho đồng bào các dân tộc vùng cao.

Mãn nhãn chương trình nghệ thuật “Xòe Thái - Trọn một vòng yêu”

2.026 diễn viên cùng những vòng xòe rộng lớn, hoa văn thổ cẩm rực rỡ đã tạo nên đêm diễn ấn tượng tại Lễ khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026.

Ghi nhận nỗ lực bền bỉ của cộng đồng trong công tác bảo vệ, trao truyền và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Xòe Thái, tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Lào Cai đã trao tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân.

Ngay sau phần nghi lễ là chương trình nghệ thuật đặc sắc mang chủ đề "Xòe Thái - Trọn một vòng yêu", gồm 3 chương: "Mầm thương", "Sợi nhớ" và "Vòng yêu".

Tái hiện khung cảnh thu hoạch lúa rộn ràng, khắc họa bức tranh nông thôn no ấm của đồng bào Mường Lò.

Phân cảnh "Xuân thì" với hình ảnh các thiếu nữ Thái xõa tóc gội đầu bên dòng suối Nậm Thia.

Những dải sợi thổ cẩm vươn dài từ nếp nhà sàn, biểu tượng cho lòng thủy chung son sắt của người phụ nữ Thái suốt mười hai tháng đợi mong.

Sự giao thoa ấn tượng giữa nghệ thuật múa hình thể và công nghệ trình diễn ánh sáng trong Chương 2 "Sợi Nhớ".

Sân khấu được dàn dựng với những dãy núi cách điệu, mái nhà sàn và hình trăng lớn ở hậu cảnh. Công nghệ trình chiếu 3D Mapping phủ hoa văn thổ cẩm trên mặt sân, kết hợp ánh sáng nhiều lớp, tạo không gian biểu diễn vừa mang dấu ấn văn hóa Thái, vừa giàu hiệu quả thị giác.

Chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu với sự kết hợp giữa chất liệu truyền thống và ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại nhằm tái hiện không gian văn hóa Tây Bắc đặc sắc, kết hợp màn đại xòe đoàn kết với sự tham gia của 2.026 người, nhằm thể hiện tinh thần gắn kết cộng đồng và sức sống bền bỉ của di sản Xòe Thái.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, tỉnh Lào Cai cùng người dân, du khách hòa mình trong vòng xòe đoàn kết tại lễ hội.

Chương trình nghệ thuật “Xòe Thái - Trọn một vòng yêu” tại lễ khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026.

Màn pháo hoa rực rỡ tại Lễ khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026.

Trong khoảnh khắc vòng người đan kết, đầm ấm tình hữu nghị, màn bắn pháo hoa rực rỡ bung nở trên bầu trời Mường Lò. Đêm hội khép lại trọn vẹn, thăng hoa, trực tiếp khẳng định sức sống mãnh liệt của di sản và gửi lời mời gọi chân thành nhất đến bạn bè muôn phương.