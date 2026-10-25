Đặc sắc chương trình Hòa nhạc Piano hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản 2026 tại Đà Nẵng

Ông Mori Takero, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng phát biểu khai mạc sự kiện tối 25/10. Ảnh: KHÁNH LINH

Tham dự chương trình có Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đoàn Ngọc Hùng Anh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng Mori Takero, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt-Nhật thành phố Trần Văn Nam cùng đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và đông đảo khán giả.

Chương trình có sự tham gia biểu diễn của nghệ sĩ piano Nhật Bản Asakura Sumire, nghệ sĩ piano Việt Nam Lưu Đức Anh cùng các tài năng piano trẻ Đà Nẵng, gồm: Võ Tấn Phát, học viên nghệ thuật MunArt, học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và Lê Nguyễn Thanh Lịch, sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng).

Khán giả thưởng thức nhiều tác phẩm piano cổ điển nổi tiếng, đồng thời cảm nhận sự giao thoa giữa âm nhạc quốc tế và bản sắc văn hóa Việt Nam và Nhật Bản.

Trong đó, nghệ sĩ Lưu Đức Anh biểu diễn bản Sonata Ánh Trăng của Ludwig van Beethoven cùng các làn điệu dân ca Việt Nam như: Bèo dạt mây trôi, Cây trúc xinh được chuyển soạn cho piano. Nghệ sĩ Asakura Sumire mang đến những tác phẩm của Frédéric Chopin, Maurice Ravel, Kosaburo Hirai và Manuel de Falla, trong đó có Sakura-Sakura, tác phẩm gợi dấu ấn văn hóa Nhật Bản.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi phát biểu tại chương trình hòa nhạc tối 25/10. Ảnh: KHÁNH LINH

Phát biểu tại chương trình, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng Mori Takero cho biết, từ tháng 9/2026, tiếng Nhật được đưa vào giảng dạy trở lại tại Trường THCS Nguyễn Lương Bằng (phường Liên Chiểu). Đây là kết quả từ sự phối hợp, hỗ trợ của chính quyền thành phố, địa phương, nhà trường, giáo viên, học sinh và phụ huynh.

Thông qua đêm hòa nhạc, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản mong muốn bày tỏ sự cảm ơn, đồng thời thúc đẩy việc giảng dạy tiếng Nhật tại các trường học trên địa bàn thành phố.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi, tiếp nối thành công của chương trình năm 2025, hòa nhạc năm nay tiếp tục là hoạt động giao lưu văn hóa có ý nghĩa, góp phần tăng cường sự hợp tác giữa Đà Nẵng và Nhật Bản.

Việc kết hợp biểu diễn của các nghệ sĩ chuyên nghiệp hai nước với tài năng trẻ địa phương cũng tạo cơ hội để học sinh, sinh viên phát huy năng khiếu, nuôi dưỡng tình yêu âm nhạc và tiếp cận các giá trị nghệ thuật quốc tế.

Chương trình hòa nhạc có sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng và các tài năng trẻ âm nhạc thành phố. Ảnh: KHÁNH LINH

Chương trình góp phần thúc đẩy ngoại giao văn hóa, tăng cường giao lưu nhân dân và vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản. Qua đó, Đà Nẵng tiếp tục mở rộng các hoạt động hợp tác với Nhật Bản trên lĩnh vực văn hóa, giáo dục.

Đồng thời, tạo thêm không gian thưởng thức nghệ thuật chất lượng cho công chúng thành phố. Đặc biệt, góp phần thúc đẩy hoạt động học tập, giao lưu và hợp tác cho thế hệ trẻ hai nước trong tương lai.