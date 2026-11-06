Đặc sắc chương trình 'Đồng Phúc mùa vàng-Hương trà giữa tầng mây'

Biểu diễn nghệ thuật tại chương trình. (Ảnh: TUẤN SƠN)

Tham dự chương trình có các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn cũ; Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Nông nghiệp và Môi trường; các doanh nghiệp, hợp tác xã, nghệ nhân và đông đảo bà con nhân dân.

Đồng Phúc là xã nằm ở phía bắc Thái Nguyên, sở hữu hàng nghìn cây chè Shan tuyết cổ thụ ở khu vực Bằng Phúc. Vùng chè Shan tuyết của Đồng Phúc đã được xếp vào “Ngũ đại danh trà” của tỉnh Thái Nguyên.

Vùng chè Shan tuyết của Đồng Phúc mang nét riêng biệt với những cây chè cổ thụ sinh trưởng giữa núi cao, khí hậu mát lành, mây phủ quanh năm; gắn với hệ sinh thái tự nhiên, tri thức bản địa và đời sống văn hóa lâu đời của đồng bào các dân tộc.

Thời gian qua, xã Đồng Phúc đã quan tâm gìn giữ, phát triển vùng chè Shan tuyết; từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu, phát triển các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP; thúc đẩy liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ và tích cực quảng bá hình ảnh chè Shan tuyết Bằng Phúc.

Đặc biệt, việc làng nghề chè Shan tuyết Bằng Phúc được công nhận, cùng với những cây chè cổ thụ được công nhận là Cây Di sản Việt Nam là những dấu mốc có ý nghĩa, góp phần khẳng định giá trị kinh tế, văn hóa và sinh thái của vùng chè.

Khu vực trại trưng bày của các thôn, bản được xây dựng đẹp, gắn với văn hóa truyền thống. (Ảnh: TUẤN SƠN)

Phát biểu khai mạc chương trình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đồng Phúc Triệu Quang Hùng nhấn mạnh, xã mong muốn từ chương trình hưởng ứng Festival Trà quốc tế-Thái Nguyên năm 2026, chè Shan tuyết Bằng Phúc sẽ bước sang một hành trình mới, từ một sản vật của núi rừng trở thành sản phẩm đặc sản có giá trị cao; từ sản xuất nhỏ lẻ từng bước hình thành chuỗi giá trị; từ kinh nghiệm truyền đời được tiếp nối bằng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; từ những cây chè cổ thụ được gìn giữ trở thành tài sản sinh thái, văn hóa và du lịch của cộng đồng.

Tại lễ khai mạc, sau màn biểu diễn các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, các đại biểu đã cùng thực hiện nghi thức “Đánh thức hương trà giữa tầng mây”; tham quan cây chè Tổ. Nghi thức được tiến hành bằng các hồi Khởi nguyên bảo trà; Dâng phẩm Trà Shan; Đánh thức hương Shan; Khai chén Hoàng trà; Hương trà vươn xa.

Thi giã bánh dày tại chương trình. (Ảnh: TUẤN SƠN).

Chương trình “Đồng Phúc mùa vàng - Hương trà giữa tầng mây” lần đầu tiên tổ chức có nhiều hoạt động, gồm: Thi cắm hoa Trà Shan tuyết; trải nghiệm không gian văn hóa tại các trại; tham quan, mua sắm tại các gian hàng sản phẩm OCOP và không gian ẩm thực; đêm tiệc Trà và chương trình nghệ thuật “Hương trà giữa tầng mây”.

Bên cạnh các hoạt động tại địa phương, xã Đồng Phúc chủ trì xây dựng không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm chè Shan tuyết và các sản phẩm OCOP tại khu vực Phố đi bộ trung tâm tỉnh Thái Nguyên từ ngày 30/10 đến 7/11/2026. Đồng thời, phối hợp đón tour du lịch số 4 “Mây ngàn Shan tuyết - Sóng nước Ba Bể”, thuộc hành trình “Chuyến tàu di sản” của tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên Đinh Quang Tuyên phát biểu tại chương trình. (Ảnh: TUẤN SƠN)

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên Đinh Quang Tuyên đề nghị chính quyền xã quan tâm bảo tồn, phát triển bền vững vùng chè Shan tuyết.

Chuyển mạnh tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp, nâng cao giá trị trên mỗi sản phẩm trà. Khai thác hiệu quả mối liên kết giữa trà, văn hóa và du lịch. Biến những kết nối và cơ hội từ Festival Trà quốc tế thành những kết quả phát triển cụ thể.

Du khách tham quan, mua sắm tại các gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP. (Ảnh: TUẤN SƠN)

Trước đó, vào ngày 5/11, xã Đồng Phúc đã tổ chức nghi thức rước cây chè cổ tại thôn Bằng Phúc 1 và tổ chức đoàn diễu hành qua các địa bàn: xã Đồng Phúc, xã Ba Bể, xã Phong Quang, phường Bắc Kạn, phường Đức Xuân nhằm lan tỏa hình ảnh vùng trà đến đông đảo nhân dân và du khách.

Chương trình “Đồng Phúc mùa vàng - Hương trà giữa tầng mây” sẽ kết thúc vào tối cùng ngày 6/11.