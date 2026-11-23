Chương trình diễn ra tại hồ Nguyên Phi Ỷ Lan (phường Kinh Bắc) thiết thực tôn vinh, lan tỏa giá trị Di sản Dân ca Quan họ Bắc Ninh đã được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố dự thưởng thức chương trình.

Dự thưởng thức có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trần Thị Hằng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; Lê Xuân Lợi, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố; lãnh đạo một số sở, ban, ngành thành phố cùng đông đảo Nhân dân và du khách.

Các đại biểu chúc mừng nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh.

Chương trình giới thiệu đến khán giả 15 tiết mục đặc sắc được dàn dựng công phu, kết hợp giữa những làn điệu Quan họ cổ và các ca khúc mới sáng tác trên chất liệu âm nhạc dân gian truyền thống. Nhiều làn điệu quen thuộc như: Về Thiên Thai, Em là con gái Bắc Ninh, Buôn bấc buôn dầu, Đêm qua nhớ bạn, Thuyền mở lái chèo, Sở cầu như ý, Gọi đò, Cây kiêu bổng, Giăng thanh gió mát, Hoa thơm bướm lượn... Cùng với các ca khúc: Làng Quan họ quê tôi, Những cô gái Quan họ, Vấn vương câu Quan họ, Về miền lúng liếng, Nợ duyên... mang đến không gian nghệ thuật giàu cảm xúc.

Chương trình do các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh thực hiện.

Di sản Dân ca Quan họ Bắc Ninh kết tinh những giá trị văn hóa đặc sắc của văn hóa Kinh Bắc thể hiện qua phong tục, tập quán, trang phục, lề lối sinh hoạt cùng nét đẹp trong văn hóa ứng xử trọng nghĩa tình, mến khách.

Trải qua nhiều thế hệ, Quan họ Bắc Ninh được cộng đồng gìn giữ và trao truyền thông qua việc sưu tầm, nghiên cứu, phục dựng các làn điệu cổ; duy trì hoạt động của các câu lạc bộ; tổ chức truyền dạy cho thế hệ trẻ. Công tác bảo tồn không chỉ hướng tới gìn giữ những câu ca, làn điệu mà còn chú trọng bảo vệ không gian văn hóa, phong tục và lề lối chơi Quan họ - những yếu tố làm nên bản sắc riêng của di sản.

Làn điệu "Em là con gái Bắc Ninh" với sự thể hiện của cặp liền chị Thu Hà - Minh Hiền.

Cùng với bảo tồn, hoạt động quảng bá và phát huy giá trị di sản ngày càng được mở rộng. Từ không gian diễn xướng truyền thống tại các làng quan họ, sân đình, bến nước, di sản được giới thiệu rộng rãi thông qua các chương trình nghệ thuật, hoạt động giao lưu văn hóa, lễ hội, sự kiện chính trị và các phương tiện truyền thông hiện đại. Hoạt động sáng tạo nghệ thuật cũng góp phần làm phong phú phương thức tiếp cận công chúng, từ hát không nhạc đệm đến các hình thức biểu diễn có phối khí, hát bè, mashup, ca cảnh và kịch hát Quan họ...

Chương trình góp phần khơi dậy tình yêu, niềm tự hào và trách nhiệm cộng đồng trong bảo tồn di sản.

Đáng chú ý, việc kết nối dân ca Quan họ với các tour du lịch trải nghiệm văn hóa làng nghề, di tích lịch sử đang mở ra hướng phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch. Qua đó, di sản Quan họ không chỉ là sản phẩm văn hóa đặc trưng mà còn trở thành cầu nối quảng bá hình ảnh, con người và vùng đất Bắc Ninh - Kinh Bắc đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Đông đảo khán giả dự thưởng thức chương trình.

Thông qua chương trình, công chúng có dịp cảm nhận sâu sắc hơn vẻ đẹp của Dân ca Quan họ Bắc Ninh - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây cũng là hoạt động thể hiện sự tri ân đối với các thế hệ nghệ nhân, nghệ sĩ, liền anh, liền chị đã bền bỉ gìn giữ, trao truyền di sản. Qua đó, góp phần khơi dậy tình yêu, niềm tự hào và trách nhiệm của cộng đồng trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản, để những câu ca mượt mà của miền quê Kinh Bắc tiếp tục ngân vang trong đời sống đương đại.