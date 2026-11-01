Đặc sắc chương trình “Đại Phúc - Hồ trên núi, trà trong mây”

Tối 31/10, Chương trình nghệ thuật hưởng ứng Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 với chủ đề “Đại Phúc - Hồ trên núi, trà trong mây” đã diễn ra tại xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên nhằm quảng bá tiềm năng, thế mạnh vùng chè, tôn vinh những người làm chè và giới thiệu cảnh quan, văn hóa địa phương đến đông đảo người dân, du khách.

Biểu diễn nghệ thuật tại chương trình.

Chương trình nghệ thuật được dàn dựng với các tiết mục ca múa nhạc, kết hợp giữa âm hưởng truyền thống và hiện đại, tôn vinh vẻ đẹp quê hương, con người, văn hóa trà và cảnh sắc vùng hồ.

Đêm hội khép lại bằng màn bắn pháo hoa chào mừng, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân và du khách.

Điểm nhấn là màn trình diễn nghệ thuật pha trà, giới thiệu nét tinh tế trong nghệ thuật thưởng trà và văn hóa trà Thái Nguyên.

Những nghệ nhân, người làm chè thể hiện sự khéo léo trong từng công đoạn pha trà, từ lựa chọn trà, tráng ấm, đánh thức hương trà đến kỹ thuật rót trà, thưởng thức trà, giúp du khách hiểu thêm về giá trị của sản phẩm trà truyền thống.

Ban tổ chức trao giải nhất Cuộc thi "Bàn tay vàng chế biến chè".

Ban Tổ chức đã trao giải Hội thi “Bàn tay vàng chế biến chè." Đây là dịp tôn vinh những người thợ có tay nghề, kinh nghiệm và tâm huyết với nghề chè; khuyến khích các cơ sở sản xuất đổi mới kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Một hoạt động thu hút sự quan tâm của đại biểu và du khách là đấu giá các sản phẩm trà giành giải tại Hội thi. Hoạt động góp phần tôn vinh giá trị những sản phẩm chè đặc sắc, quảng bá thương hiệu trà Đại Phúc và tạo thêm cơ hội kết nối giữa các cơ sở sản xuất với khách hàng, đối tác.

Trong khuôn khổ sự kiện còn diễn ra tiệc thưởng trà ngắm hoàng hôn với chủ đề “Tinh hoa văn hóa trà,” hoạt động “Thưởng trà trong mây” và Giải golf “Thái Nguyên xanh.”

Festival Trà quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 mang chủ đề “Thái Nguyên - Đệ nhất danh trà” diễn ra từ ngày 30/10 đến ngày 7/11 tại tỉnh Thái Nguyên.