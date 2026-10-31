Đặc sắc chương trình 'Đại Phúc - Hồ trên núi, trà trong mây'

Biểu diễn nghệ thuật tại chương trình. Ảnh: Thu Hằng/TTXVN

Chương trình nghệ thuật được dàn dựng với các tiết mục ca múa nhạc, kết hợp giữa âm hưởng truyền thống và hiện đại, tôn vinh vẻ đẹp quê hương, con người, văn hóa trà và cảnh sắc vùng hồ. Đêm hội khép lại bằng màn bắn pháo hoa chào mừng, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân và du khách.

Điểm nhấn là màn trình diễn nghệ thuật pha trà, giới thiệu nét tinh tế trong nghệ thuật thưởng trà và văn hóa trà Thái Nguyên. Những nghệ nhân, người làm chè thể hiện sự khéo léo trong từng công đoạn pha trà, từ lựa chọn trà, tráng ấm, đánh thức hương trà đến kỹ thuật rót trà, thưởng thức trà, giúp du khách hiểu thêm về giá trị của sản phẩm trà truyền thống.

Ban tổ chức trao giải nhất Cuộc thi "Bàn tay vàng chế biến chè". Ảnh: Thu Hằng/TTXVN

Ban Tổ chức đã trao giải Hội thi “Bàn tay vàng chế biến chè". Đây là dịp tôn vinh những người thợ có tay nghề, kinh nghiệm và tâm huyết với nghề chè; khuyến khích các cơ sở sản xuất đổi mới kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm. Một hoạt động thu hút sự quan tâm của đại biểu và du khách là đấu giá các sản phẩm trà giành giải tại Hội thi. Hoạt động góp phần tôn vinh giá trị những sản phẩm chè đặc sắc, quảng bá thương hiệu trà Đại Phúc và tạo thêm cơ hội kết nối giữa các cơ sở sản xuất với khách hàng, đối tác.

Trong khuôn khổ sự kiện còn diễn ra tiệc thưởng trà ngắm hoàng hôn với chủ đề “Tinh hoa văn hóa trà”, hoạt động “Thưởng trà trong mây” và Giải golf “Thái Nguyên xanh”. Việc kết hợp trải nghiệm thưởng trà với hoạt động thể thao, du lịch nghỉ dưỡng tại sân golf Tân Thái góp phần giới thiệu một góc nhìn mới về văn hóa trà, gắn sản phẩm nông nghiệp đặc trưng với cảnh quan sinh thái và dịch vụ du lịch.

Ban tổ chức trao giải Cuộc thi "Bàn tay vàng chế biến chè". Ảnh: Thu Hằng/TTXVN

Ông Đặng Cương Quyết, Chủ tịch UBND xã Đại Phúc cho biết, địa phương có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển nông nghiệp, đặc biệt là cây chè và du lịch sinh thái gắn với cảnh quan Hồ Núi Cốc. Trong nhiệm kì 2025-2030, xã xác định mục tiêu phát triển kinh tế nông nghiệp gắn liền với du lịch, dịch vụ, nâng cao giá trị cây chè, quyết tâm xây dựng Đại Phúc trở thành phường trước năm 2030 và là trung tâm phát triển du lịch của Thái Nguyên.

Thời gian tới, Đại Phúc tập trung nâng cao chất lượng vùng nguyên liệu, khuyến khích sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn, hữu cơ; đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, đổi mới công nghệ chế biến, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Địa phương chú trọng kết nối các hợp tác xã, cơ sở sản xuất chè với hoạt động du lịch trải nghiệm, khai thác lợi thế cảnh quan Hồ Núi Cốc, từng bước xây dựng Đại Phúc trở thành điểm đến du lịch xanh.

Thông qua chương trình, xã Đại Phúc mong muốn giới thiệu rộng rãi hơn hình ảnh vùng chè, sản phẩm trà đặc trưng và tiềm năng du lịch địa phương, tạo cơ hội để các hợp tác xã, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kết nối, quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ, từng bước hướng tới phát triển mô hình kết hợp nông nghiệp với du lịch trải nghiệm, góp phần cụ thể hóa định hướng này, mở ra cơ hội nâng cao giá trị cây chè, phát triển dịch vụ và tạo thêm sinh kế cho người dân địa phương.

Festival Trà quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 mang chủ đề “Thái Nguyên - Đệ nhất danh trà” diễn ra từ ngày 30/10 đến ngày 7/11 tại tỉnh Thái Nguyên.