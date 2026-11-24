Khai mạc Ngày hội Văn hóa Việt Nam tỉnh An Giang lần I. Ảnh: THANH NHÃ

Ngày hội Văn hóa Việt Nam tại An Giang với chủ đề “Dòng chảy văn hóa Việt Nam từ cội nguồn đến tương lai”, diễn ra với nhiều hoạt động đặc sắc. Các hoạt động trưng bày, giới thiệu những nét đặc trưng về lịch sử, di sản, con người và bản sắc văn hóa… thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan, trải nghiệm.

Người dân tìm hiểu thông tin các di tích lịch sử tại khu vực trưng bày các hình ảnh “Dòng chảy văn hóa Việt Nam từ cội nguồn đến tương lai” thông qua thiết bị công nghệ thông minh. Ảnh: THANH NHÃ

Đồng bào Chăm mang đến ngày hội nghề truyền thống dệt thổ cẩm. Ảnh: THÙY TRANG

Điểm nhấn của ngày hội là các không gian trưng bày, giới thiệu di sản và sắc màu văn hóa địa phương, kết hợp hoạt động trải nghiệm nghề truyền thống, giáo dục di sản, văn hóa đọc, văn hóa số và giới thiệu sản phẩm OCOP. Qua đó, người dân, nhất là học sinh, sinh viên, có cơ hội tiếp cận di sản bằng hình thức trực quan, sinh động; tìm hiểu giá trị nghề truyền thống và những nét văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Đồng bào Khmer gói bánh kà tum tại Ngày hội Văn hóa Việt Nam. Ảnh: THANH NHÃ

Người dân tham quan, tìm hiểu về nghề truyền thống làm tò he tại Ngày hội Văn hóa Việt Nam. Ảnh: THÙY TRANG

Bên cạnh đó, các đêm giao lưu nghệ “Âm vang Việt Nam”, “Hương sắc Việt Nam” tiếp tục khuấy động không khí ngày hội với các tiết mục dân ca, dân vũ, nghệ thuật truyền thống và trình diễn trang phục dân tộc tiếp tục giới thiệu vẻ đẹp văn hóa các vùng miền đến công chúng…

Người dân trải nghiệm không gian văn hóa vùng Trường Sơn - Tây Nguyên tại Ngày hội Văn hóa Việt Nam. Ảnh: THÙY TRANG

Người dân chụp ảnh màn trình diễn âm nhạc truyền thống của đồng bào Chăm. Ảnh: THANH NHÃ

Đặc biệt, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, tỉnh An Giang tổ chức Festival "Dòng xanh An Giang" lần thứ I - năm 2026 với nhiều chương trình, hoạt động, sự kiện hấp dẫn, thu hút đông đảo người dân, du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, trải nghiệm...

An Giang tổ chức diễu hành trang phục truyền thống các dân tộc Kinh, Chăm, Hoa, Khmer hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: THỦY TIÊN

Sắc màu văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh An Giang hội tụ tại Rạch Giá. Ảnh: THỦY TIÊN

Trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, khán giả xứ biển Rạch Giá có dịp thưởng thức vở cải lương kinh điển Tiếng trống Mê Linh do tỉnh An Giang phối hợp Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang tổ chức biểu diễn. Ảnh: THỦY TIÊN

Chuỗi hoạt động hưởng ứng còn góp phần tăng cường liên kết vùng miền, thúc đẩy giao lưu, gắn kết văn hóa với du lịch, ẩm thực, làng nghề, sản phẩm OCOP. THỦY TIÊN

Giao thoa văn hóa ẩm thực các dân tộc Kinh, Chăm, Hoa, Khmer tại Festival "Dòng xanh An Giang". Ảnh: THỦY TIÊN

Festival "Dòng xanh An Giang" quảng bá sự kiện APEC 2027 tại Phú Quốc. Ảnh: THỦY TIÊN

Các sự kiện hưởng ứng Ngày hội Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thu hút đông đảo người dân, du khách tham gia. Ảnh: THỦY TIÊN