Đặc sắc chuỗi hoạt động Ngày hội Văn hóa Việt Nam tại An Giang
Ngày hội Văn hóa Việt Nam tại An Giang là dịp để khơi dậy tình yêu, niềm tự hào về bản sắc dân tộc, đồng thời khẳng định vai trò của nhân dân trong sáng tạo, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa.
Ngày hội Văn hóa Việt Nam tại An Giang với chủ đề “Dòng chảy văn hóa Việt Nam từ cội nguồn đến tương lai”, diễn ra với nhiều hoạt động đặc sắc. Các hoạt động trưng bày, giới thiệu những nét đặc trưng về lịch sử, di sản, con người và bản sắc văn hóa… thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan, trải nghiệm.
Người dân tìm hiểu thông tin các di tích lịch sử tại khu vực trưng bày các hình ảnh “Dòng chảy văn hóa Việt Nam từ cội nguồn đến tương lai” thông qua thiết bị công nghệ thông minh. Ảnh: THANH NHÃ
Điểm nhấn của ngày hội là các không gian trưng bày, giới thiệu di sản và sắc màu văn hóa địa phương, kết hợp hoạt động trải nghiệm nghề truyền thống, giáo dục di sản, văn hóa đọc, văn hóa số và giới thiệu sản phẩm OCOP. Qua đó, người dân, nhất là học sinh, sinh viên, có cơ hội tiếp cận di sản bằng hình thức trực quan, sinh động; tìm hiểu giá trị nghề truyền thống và những nét văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ.
Bên cạnh đó, các đêm giao lưu nghệ “Âm vang Việt Nam”, “Hương sắc Việt Nam” tiếp tục khuấy động không khí ngày hội với các tiết mục dân ca, dân vũ, nghệ thuật truyền thống và trình diễn trang phục dân tộc tiếp tục giới thiệu vẻ đẹp văn hóa các vùng miền đến công chúng…
Đặc biệt, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, tỉnh An Giang tổ chức Festival "Dòng xanh An Giang" lần thứ I - năm 2026 với nhiều chương trình, hoạt động, sự kiện hấp dẫn, thu hút đông đảo người dân, du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, trải nghiệm...
Trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, khán giả xứ biển Rạch Giá có dịp thưởng thức vở cải lương kinh điển Tiếng trống Mê Linh do tỉnh An Giang phối hợp Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang tổ chức biểu diễn. Ảnh: THỦY TIÊN
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/dac-sac-chuoi-hoat-dong-ngay-hoi-van-hoa-viet-nam-tai-an-giang-a503323.html