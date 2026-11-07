Đặc sắc các gian hàng tại Lễ hội “Mường Khương - sắc màu biên cương”

Tại khu trưng bày của xã Mường Khương, các gian hàng của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, các tổ chức chính trị - xã hội và đại diện các dân tộc Pa Dí, Bố Y, Dao, Nùng, Mông giới thiệu nhiều sản phẩm đặc trưng phản ánh đời sống văn hóa, phong tục và nét sinh hoạt truyền thống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

Các gian hàng thu hút đông đảo du khách tham quan.

Những cô gái người Bố Y trình diễn thêu thổ cẩm.

Nghệ nhân ưu tú Lồ Lài Sửu giúp các bạn trẻ chỉnh lại trang phục đúng với truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc.

Du khách tìm hiểu sản phẩm tại gian hàng của đồng bào Mông.

Những quả quýt chín vàng, đặc sản gắn với đời sống sản xuất của đồng bào Pa Dí được giới thiệu tại gian hàng.

Những sản phẩm đặc sản như lạp sườn, tương ớt, chè, xôi bảy màu... của đồng bào các dân tộc xã Mường Khương được giới thiệu tại các gian hàng.

Riêng gian hàng dân tộc Nùng còn tổ chức dịch vụ cho thuê trang phục truyền thống, tạo điều kiện để du khách trải nghiệm nét đẹp văn hóa địa phương và lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ tại lễ hội.

Gian hàng các đặc sản của xã Cao Sơn.

Bên cạnh các gian hàng của xã Mường Khương, các xã bạn như Cao Sơn, Pha Long, Bản Lầu, Si Ma Cai cùng một số địa phương như Mù Cang Chải, Bát Xát cũng mang đến những sản phẩm đặc trưng, góp phần làm phong phú không gian lễ hội. Trong ảnh: Gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP - Nông sản Doanh nghiệp Mạnh Hương - Gia Phú.

Không gian văn hóa, nông sản và sản phẩm đặc trưng là một trong những điểm nhấn góp phần làm nên sức hấp dẫn của Lễ hội “Mường Khương - sắc màu biên cương”. Thông qua đó, tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc, quảng bá nông sản và sản phẩm OCOP, đồng thời mở thêm cơ hội thúc đẩy giao thương, kết nối du lịch với trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, chợ phiên và vùng sản xuất nông nghiệp hàng hoá của dải đất biên cương và các địa phương trong tỉnh.