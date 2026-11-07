Đặc sắc các gian hàng tại Lễ hội “Mường Khương - sắc màu biên cương”
Trong khuôn khổ Lễ hội “Mường Khương - sắc màu biên cương”, không gian trưng bày văn hóa, nông sản và sản phẩm đặc trưng của các địa phương trở thành điểm nhấn thu hút người dân, du khách. Với 23 gian hàng đậm bản sắc văn hóa dân tộc cùng nhiều sản phẩm nông nghiệp, OCOP tiêu biểu, đã góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Mường Khương giàu truyền thống, thân thiện, mến khách.
Tại khu trưng bày của xã Mường Khương, các gian hàng của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, các tổ chức chính trị - xã hội và đại diện các dân tộc Pa Dí, Bố Y, Dao, Nùng, Mông giới thiệu nhiều sản phẩm đặc trưng phản ánh đời sống văn hóa, phong tục và nét sinh hoạt truyền thống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn.
Không gian văn hóa, nông sản và sản phẩm đặc trưng là một trong những điểm nhấn góp phần làm nên sức hấp dẫn của Lễ hội “Mường Khương - sắc màu biên cương”. Thông qua đó, tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc, quảng bá nông sản và sản phẩm OCOP, đồng thời mở thêm cơ hội thúc đẩy giao thương, kết nối du lịch với trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, chợ phiên và vùng sản xuất nông nghiệp hàng hoá của dải đất biên cương và các địa phương trong tỉnh.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/dac-sac-cac-gian-hang-tai-le-hoi-muong-khuong-sac-mau-bien-cuong-post913826.html