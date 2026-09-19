Đặc sắc, ấn tượng chương trình nghệ thuật 'Khai Hà Nhất Thống Yến'

Với cách kể chuyện mới đầy sáng tạo và thi vị, chương trình lôi cuốn người xem đến cuối chương trinh.

“Khai Hà Nhất Thống Yến” thuộc chuỗi “Di sản Dạ Yến”, là sự kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống, câu chuyện lịch sử và trải nghiệm ẩm thực, được xây dựng dành cho những khán giả và du khách muốn khám phá văn hóa Đà Nẵng theo một cách hoàn toàn mới. Chương trình được thiết kế như một sản phẩm du lịch văn hóa có cấu trúc hoàn chỉnh, nơi nghệ thuật biểu diễn, ẩm thực và dịch vụ đón tiếp cùng tạo nên một hành trình trải nghiệm thống nhất.

Mạch chuyện được lấy cảm hứng từ danh thần Nguyễn Văn Thoại, người con của vùng An Hải, Đà Nẵng, gắn liền công cuộc đào kênh Vĩnh Tế...

Lấy cảm hứng từ danh thần Nguyễn Văn Thoại — người con của vùng An Hải, Đà Nẵng, gắn liền với quá trình khai mở, tổ chức giao thông thủy và ổn định đời sống tại vùng đất phương Nam mà công cuộc đào kênh Vĩnh Tế là một dấu ấn tiêu biểu, câu chuyện được triển khai qua ba chương: “Khai Kinh Lập Địa”, “Thủy Lộ Thông Thương” và “Nhất Thống Thái Bình”. Trong đó, chương đầu gợi lại thử thách của hành trình mở đất và khơi dòng. Chương hai khắc họa sức sống được đánh thức khi thủy lộ hình thành, mở đường cho giao thương và cộng cư. Chương cuối đưa câu chuyện đến không khí thái bình, sum vầy, nơi yến tiệc trở thành biểu tượng của thành quả, sự kết nối và niềm tin vào tương lai.

Chương trình kết hợp tinh tế giữa trình diễn nghệ thuật di sản...

Đến với “Khai Hà Nhất Thống Yến”, khán giả và du khách được thưởng thức các loại hình nghệ thuật dân ca, Bài Chòi, Tuồng, kịch, múa và âm nhạc truyền thống hòa quyện trong không gian dạ yến bắt mắt. Qua đó, chương trình đưa khán giả đi qua trọn vẹn hành trình từ khai mở, giao thương đến thái bình, sum vầy. Với cách kể chuyện mới đầy thi vị và sáng tạo, chương trình không dừng lại ở việc nhắc lại quá khứ mà chuyển hóa lịch sử thành một trải nghiệm sống động có nhịp điệu, không gian và hương vị. Từ “Khai Hà Nhất Thống Yến”, công chúng cảm nhận rõ nghệ thuật di sản là linh hồn của sản phẩm, lịch sử là mạch nguồn, ẩm thực là phương thức kết nối, còn nhà hát trở thành nơi các giá trị ấy gặp gỡ du khách.

với không gian dạ yến đầy hấp dẫn, bắt mắt...

Chương trình hứa hẹn góp thêm một điểm nhấn giá trị cho hướng phát triển sản phẩm du lịch đêm có bản sắc tại Đà Nẵng, đồng thời mở rộng khả năng hiện diện của di sản trong đời sống đương đại.