Đặc sắc, an toàn Lễ hội Katê 2026

Lễ hội Katê là dịp để đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn nhớ về với cội nguồn, tưởng nhớ tổ tiên

Lễ hội Katê - Dịp nhớ về với cội nguồn

Sáng 10/10, tại Di tích Tháp Pô Sah Inư, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng, Lễ hội Katê năm 2026 của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn chính thức khai mạc trong không khí trang nghiêm, rộn ràng, đậm đà bản sắc văn hóa truyền thống.

Tết Katê là Tết cổ truyền của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn, diễn ra vào ngày 1/7 Chăm lịch hằng năm.

Lễ hội Katê năm 2026 được tổ chức từ ngày 9 - 12/10 tại Di tích Tháp Pô Sah Inư, phường Phú Thủy và Trung tâm Trưng bày Văn hóa Chăm, xã Bắc Bình.

Đây không đơn thuần là ngày hội văn hóa mà còn là dịp để đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn nhớ về với cội nguồn, tưởng nhớ tổ tiên, các vị thần linh, các vị vua và những người có công với cộng đồng. Thông qua các nghi lễ truyền thống, đồng bào gửi gắm ước vọng về cuộc sống bình an, mưa thuận gió hòa, mùa màng thuận lợi và gia đình hạnh phúc.

Chuẩn bị thực hiện nghi Lễ Nghinh rước trang phục của Nữ thần Pô Sah Inư

Lễ hội Katê năm nay được tổ chức theo phong tục truyền thống, gồm phần lễ trang trọng và phần hội sôi nổi. Nhiều hoạt động văn hóa, tín ngưỡng đặc sắc như rước y trang, lễ mở cửa tháp, biểu diễn văn nghệ dân gian, trình diễn nhạc cụ truyền thống, dệt thổ cẩm và các hoạt động thể thao đã thu hút đông đảo chức sắc, đồng bào và du khách tham gia.

Du khách nước ngoài thích thú xem các tiết mục văn nghệ đậm đà bản sắc dân tộc Chăm tại Lễ hội Katê

Không gian lễ hội trở thành nơi gặp gỡ, giao lưu, thực hành các nghi lễ, phong tục truyền thống; qua đó góp phần bảo tồn, trao truyền và phát huy những giá trị văn hóa lâu đời của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn.

Chủ động bảo đảm an ninh, trật tự từ sớm, từ xa

Lễ hội Katê thu hút lượng lớn người dân, du khách trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm. Vì vậy, Công an tỉnh Lâm Đồng đã chủ động xây dựng, triển khai các phương án bảo đảm an ninh, trật tự từ sớm, phù hợp với đặc điểm địa bàn và các hoạt động của lễ hội.

Các lực lượng nghiệp vụ đảm bảo ANTT tại Lễ hội Katê năm 2026

Trước khi lễ hội diễn ra, các đơn vị nghiệp vụ phối hợp nắm chắc tình hình, rà soát địa bàn, tuyến đường và những khu vực tập trung đông người; chủ động nhận diện, phòng ngừa các nguy cơ có thể phát sinh phức tạp về an ninh, trật tự.

Trong những ngày lễ hội diễn ra, lực lượng Công an bố trí 5 chốt bảo đảm an ninh, trật tự, huy động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ ứng trực tại các vị trí trọng điểm trong khu vực diễn ra lễ hội. Các tổ công tác được phân công nhiệm vụ cụ thể, duy trì tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý các tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ.

Lực lượng Cảnh sát Cơ động bảo đảm an ninh tại Lễ hội Katê

Cùng với đó, lực lượng Cảnh sát cơ động phối hợp Cảnh sát giao thông và Công an phường Phú Thủy tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, bảo đảm an toàn cho các đoàn tham gia nghi lễ cũng như người dân, du khách đến dự hội. Các phương án được triển khai linh hoạt theo tình hình thực tế, góp phần hạn chế ùn tắc, giữ gìn trật tự công cộng và trật tự an toàn giao thông tại các tuyến đường, khu vực trọng điểm.

Cùng với công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng công an phối hợp Ban tổ chức, các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Tuyên truyền cho người dân và du khách nâng cao ý thức tự bảo quản tài sản, giữ gìn vệ sinh môi trường và không thực hiện các hành vi gây mất an ninh, trật tự.

Lực lượng công an bảo vệ an ninh tại Lễ hội Katê năm 2026

Công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại khu vực thờ cúng, nơi tổ chức các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng cũng được chú trọng, góp phần bảo đảm an toàn cho đồng bào và du khách trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.

Trung tá Lương Hoàng Thành, Tổ phó Tổ bảo vệ an ninh, trật tự Lễ hội Katê, phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, lực lượng Cảnh sát cơ động đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ và Công an phường Phú Thủy triển khai đồng bộ các phương án. Cán bộ, chiến sĩ duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng xử lý tình huống phát sinh; chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các hành vi trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng, mê tín dị đoan hoặc lợi dụng lễ hội để vi phạm pháp luật.

Ông Thông Minh Lợi, Hội trưởng Hội đền Pô Tầm, xã Hàm Thuận

Đánh giá về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, ông Thông Minh Lợi, Hội trưởng Hội đền Pô Tầm, xã Hàm Thuận cho biết, sự chủ động, trách nhiệm và phối hợp chặt chẽ giữa Ban tổ chức với các lực lượng chức năng đã tạo điều kiện để chức sắc, đồng bào và du khách yên tâm tham gia các hoạt động. Qua đó, những giá trị văn hóa truyền thống lâu đời của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa.

Việc triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm an ninh, trật tự không chỉ góp phần để Lễ hội Katê năm 2026 diễn ra an toàn, lành mạnh, mà còn tạo điều kiện để đồng bào Chăm thực hành tín ngưỡng, bảo tồn bản sắc văn hóa và cùng du khách vui đón mùa lễ hội trong không khí bình yên.