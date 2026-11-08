Đặc sắc 12 phim dài tranh giải tại Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII

Hạng mục Phim dài dự thi HANIFF VIII quy tụ 12 tác phẩm đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, gồm: Nepal, Đức, Brazil, Pháp, Na Uy, Philippines, Hy Lạp, Gabon, Hungary, Argentina, Anh, Campuchia, Hoa Kỳ, Nga và Việt Nam. Mỗi bộ phim mang một cách kể chuyện, ngôn ngữ điện ảnh và góc nhìn riêng, phản ánh những lát cắt lịch sử, văn hóa và con người.

12 phim dài dự thi tại Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII. Ảnh: BTC

Bộ phim “Elephants in the Fog” (Voi trong sương mù) của đạo diễn Abinash Bikram Shah, hợp tác sản xuất giữa Nepal, Đức, Brazil, Pháp và Na Uy. Phim lấy bối cảnh một ngôi làng hẻo lánh giữa rừng Nepal, kể về Pirati, người đứng đầu một gia đình gồm những phụ nữ Kinnar. Giữa những mối đe dọa từ đàn voi hoang dã và những xung đột trong cộng đồng, Pirati phải lựa chọn giữa khát vọng tự do cá nhân và trách nhiệm gìn giữ gia đình.

Cảnh trong phim “Elephants in the Fog”. Ảnh: BTC

Phim “Moonglow” (Philippines) của đạo diễn Isabel Sandoval đưa khán giả đến Manila năm 1979, giữa thời kỳ chế độ độc tài. Nhân vật Dahlia, một nữ trợ lý cảnh sát bí mật lấy tiền từ két sắt của một viên cảnh sát trưởng để trao cho những người nghèo.

Cảnh trong phim “Moonglow”. Ảnh: BTC

Bộ phim Hy Lạp “Hold On to Me” của đạo diễn Myrsini Aristidou là câu chuyện cảm động về tình cha con. Iris, cô bé 11 tuổi, tìm gặp người cha đã xa cách nhiều năm khi ông trở về quê nhà dự tang lễ ông nội. Bộ phim khai thác những khoảng trống tình cảm trong gia đình, khát vọng được yêu thương và hy vọng được hàn gắn.

Cảnh trong phim Hy Lạp “Hold On to Me”. Ảnh: BTC

Phim “Ben’Imana” (Gabon) của đạo diễn Marie-Clémentine Dusabejambo khai thác những dư chấn của cuộc diệt chủng người Tutsi tại Rwanda. Lấy bối cảnh năm 2012, phim theo chân Vénéranda, một người sống sót sau thảm kịch, nỗ lực kết nối các nạn nhân với gia đình những người gây ra tội ác thông qua các cuộc đối thoại hòa giải.

Cảnh trong phim “Ben’Imana”. Ảnh: BTC

Một tác phẩm đáng chú ý là “Silent Friend” của đạo diễn Ildikó Enyedi, hợp tác sản xuất giữa Hungary, Đức và Pháp. Bộ phim lấy hình ảnh cây bạch quả cổ thụ trong khu vườn thực vật tại một thành phố đại học ở Đức làm trung tâm kết nối ba câu chuyện thuộc ba thời đại: Năm 1908, 1972 và 2020. Qua những cuộc gặp gỡ giữa con người với thế giới thực vật, tác phẩm gợi mở suy ngẫm về tự nhiên, nhận thức và khát vọng kết nối giữa con người với thế giới xung quanh.

Cảnh trong phim “Silent Friend”. Ảnh: BTC

Phim “The Message” (El Mensaje) của đạo diễn Iván Fund, sản xuất tại Argentina, Tây Ban Nha và Uruguay, kể về cô bé Anika có khả năng lắng nghe và truyền tải thông điệp từ động vật. Cùng hai người giám hộ, cô bé rong ruổi qua những thị trấn nhỏ, gặp gỡ những người mong muốn kết nối với thú cưng đã khuất. Bộ phim đen trắng giàu chất thơ, từng giành giải Gấu Bạc – Giải của Ban giám khảo tại Liên hoan phim quốc tế Berlin 2025.

Cảnh trong phim “The Message”. Ảnh: BTC

“Queen at Sea” (Anh) của đạo diễn Lance Hammer khai thác những mối quan hệ gia đình, tình yêu và những biến chuyển trong đời sống con người. Tác phẩm từng giành hai giải Gấu Bạc tại Liên hoan phim quốc tế Berlin 2026, gồm giải Diễn xuất phụ xuất sắc và giải của Ban giám khảo, đồng thời được đề cử Gấu Vàng cho Phim hay nhất.

Cảnh trong phim Đức “Everytime”. Ảnh: BTC

Bộ phim Đức “Everytime” của đạo diễn Sandra Wollner xoay quanh bi kịch mất đi người thân và hành trình đối diện với tổn thương. Một năm sau cái chết của Jessie, mẹ cô là Ella, em gái Melli và bạn trai cũ của Jessie là Lux vẫn mắc kẹt trong nỗi đau, mặc cảm và những điều chưa thể nói thành lời.

Phim của Campuchia “Becoming Human” dự thi. Ảnh: BTC

Đại diện điện ảnh Campuchia, “Becoming Human” của đạo diễn Polen Ly mang màu sắc huyền ảo. Nhân vật chính là một nữ thần hộ mệnh từng bảo vệ rạp chiếu phim bỏ hoang. Tác phẩm đặt ra những suy tư về bản thể, sự sống và những biến chuyển của thế giới hiện đại.

Cảnh trong phim “Young Washington”. Ảnh: BTC

“Young Washington” (Hoa Kỳ) của đạo diễn Jon Erwin tái hiện những năm tháng tuổi trẻ của George Washington trước khi ông trở thành vị Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ. Bộ phim khắc họa những trải nghiệm đầu đời góp phần định hình nhân vật lịch sử có ảnh hưởng lớn trong lịch sử Hoa Kỳ.

Điện ảnh Nga góp mặt với bộ phim “Saving Bella” của đạo diễn Anton Bogdanov, tạo nên bức tranh đa dạng cho cuộc tranh tài năm nay.

Đại diện chủ nhà Việt Nam là phim “Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh” của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình vừa ra mắt năm 2026. Lấy bối cảnh Đại Cồ Việt thế kỷ X, phim kể về hành trình của 7 chiến binh được tuyển chọn để bảo vệ bí mật lăng mộ vua Đinh Tiên Hoàng.

Cảnh trong phim "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh". Ảnh: BTC

Cảnh trong phim "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh". Ảnh: BTC

Cùng hai người bạn trẻ, họ phải vận chuyển 99 cỗ quan tài nghi binh, đối đầu với thế lực thù địch nhằm giữ kín tung tích ngôi mộ. Đan xen những màn giao tranh võ thuật là câu chuyện về lòng trung thành, tình yêu và sự hy sinh.

Phim có sự tham gia của Tuấn Trần, Trần Thiên Tú, Johnny Trí Nguyễn, Tự Long, Quách Ngọc Ngoan, Đỗ Thị Hải Yến, Lê Vũ Long, Hứa Vĩ Văn...

Với 12 tác phẩm mang những phong cách kể chuyện và chủ đề khác nhau, hạng mục Phim dài dự thi tiếp tục là điểm nhấn của HANIFF VIII. Sự góp mặt của các nền điện ảnh trong và ngoài khu vực tạo cơ hội để khán giả khám phá những góc nhìn mới về con người, văn hóa và đời sống, đồng thời mở rộng giao lưu, kết nối giữa các nhà làm phim quốc tế tại Hà Nội.