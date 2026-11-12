Đặc phái viên Mỹ tới Moscow, thảo luận loạt đề xuất ngừng bắn

Đặc phái viên Tổng thống Nga Kirill Dmitriev (áo trắng, bên phải) đón hai Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner tại sân bay quốc tế Vnukovo ở Moscow, Nga, ngày 12/11. (Nguồn: TASS)

Hãng thông tấn Interfax đưa tin, Đặc phái viên Tổng thống Nga Kirill Dmitriev đã đón hai đại diện Mỹ tại sân bay Vnukovo.

Trong khi đó, hãng thông tấn TASS cũng xác nhận, đoàn xe chở ba quan chức đã rời sân bay sau khi phái đoàn Mỹ hạ cánh xuống thủ đô Moscow.

Chuyến thăm diễn ra sau hai ngày đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ tại Abu Dhabi, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).

Ngày 11/11, Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner cho biết, các bên đã đạt được thỏa thuận về một đợt trao đổi tù binh quy mô lớn, song chưa thống nhất về số lượng cụ thể.

Bên cạnh đó, Washington mong muốn mở rộng khuôn khổ đàm phán với sự tham gia của các đối tác châu Âu, hướng tới thiết lập một cơ chế hòa bình đa phương lâu dài.

Kiev chờ phản hồi từ Điện Kremlin

Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, Kiev đang chờ phản hồi của Moscow đối với các đề xuất ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng và trên biển, được đưa ra tại vòng đàm phán ở Abu Dhabi.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, phái đoàn Nga chưa được trao thẩm quyền phản hồi các đề xuất này.

Ngoài ra, các bên cũng thảo luận về khả năng trao đổi từ 1.000-1.200 tù binh, các bảo đảm an ninh cho Ukraine và công tác chuẩn bị cho cuộc gặp tiềm năng giữa lãnh đạo ba nước.

Liên quan triển vọng đàm phán, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh, châu Âu cần tham gia với tư cách bình đẳng nhằm hướng tới một thỏa thuận hòa bình công bằng.

Đối với vấn đề lãnh thổ, nhà lãnh đạo Ukraine bác bỏ yêu cầu rút quân khỏi khu vực Donbas do phía Mỹ đưa ra.

Ông Volodymyr Zelensky đồng thời cho rằng, những bất đồng nhạy cảm cần được giải quyết thông qua đối thoại cấp lãnh đạo.

Theo kế hoạch, sau cuộc gặp tại Moscow, hai đặc phái viên Mỹ sẽ tới Dublin, Ireland, để thông báo với Tổng thống Zelensky về kết quả trao đổi với phía Nga và tiếp tục thảo luận các đề xuất hòa bình.

Nhà lãnh đạo Ukraine nhận định vẫn tồn tại cơ hội đạt được tiến triển trước năm 2027, song bày tỏ thái độ thận trọng về triển vọng đàm phán.

Theo Tổng thống Zelensky, những bước tiến tiếp theo sẽ phụ thuộc vào kết quả tiếp xúc giữa Washington và Moscow.

(theo Anadolu)