Đặc phái viên Mỹ tiết lộ lịch cho vòng đàm phán tiếp theo về Ukraine

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff (phải, phía trước) cùng ông Jared Kushner tới Moskva để hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin về cuộc xung đột ở Ukraine, ngày 2/12/2025. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

"Chúng tôi đã lên lịch cho một cuộc họp nữa", hãng thông tấn Nga Tass dẫn lời ông Witkoff thông báo với các phóng viên tại Dublin, nơi ông vừa đặt chân đến cùng ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trước đó, hai người đã có chuyến thăm Moskva và gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tại Dublin, ông Kushner và ông Witkoff sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky.

"Tất cả chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để đạt được mục tiêu đó", ông Witkoff nói, đề cập mục tiêu thiết lập hòa bình tại Ukraine.

Tuy nhiên, ông không đưa ra thời điểm cụ thể cho vòng đàm phán tiếp theo.

Trước đó, sau cuộc gặp với Tổng thống Putin tại Điện Kremlin, ông Witkoff cũng đưa ra tuyên bố tương tự, cho biết các bên đã thống nhất tổ chức một vòng đàm phán ba bên mới.

"Tôi cho rằng đã có những tiến bộ. Những tiến bộ đó đã đạt được ngay trong ngày hôm nay", ông Witkoff phát biểu trên kênh CNN. Ông nói thêm: "Nhiều người từng nghĩ rằng chúng tôi sẽ không thể khởi động lại tiến trình ba bên, nhưng chúng tôi đã làm được. Chúng tôi đã ấn định một cuộc họp mới".

Theo Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, đại diện các nước châu Âu cũng sẽ tham gia giai đoạn tiếp theo của tiến trình đàm phán nhằm giải quyết vấn đề Ukraine. Tuy nhiên, Điện Kremlin chưa xác nhận việc nhà lãnh đạo Nga đồng ý để châu Âu tham gia các vòng đàm phán tiếp theo.

Trong tuyên bố mới nhất, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, cho biết các nước châu Âu vẫn chưa thống nhất được ai sẽ đại diện cho họ trong tiến trình đối thoại với Nga nhằm giải quyết vấn đề Ukraine.

"Trước hết, cần lưu ý rằng cho đến nay, phía châu Âu vẫn chưa thể xác định được ai có thể đại diện cho họ trong toàn bộ tiến trình này", ông Peskov nói.

Ông Peskov nhấn mạnh phía châu Âu cần có những hành động nhất quán hơn, thay vì đưa ra các động thái mâu thuẫn như hiện nay, để Nga có thể tin tưởng vào mong muốn đạt được hòa bình của các nước này.

Trong cuộc gặp với hai đặc phái viên Mỹ, Tổng thống Putin đề nghị phía Mỹ đánh giá kết quả vòng đàm phán vừa qua, tính chất các cuộc trao đổi giữa Nga và Ukraine, cũng như triển vọng duy trì các cuộc tiếp xúc trong thời gian tới. Đề cập vai trò của châu Âu trong tiến trình giải quyết xung đột, nhà lãnh đạo Nga bày tỏ mong muốn Mỹ phối hợp với các đối tác châu Âu để thống nhất cách tiếp cận và định hướng phù hợp nhằm thúc đẩy hòa bình. Ngoài ra, ông cũng cảnh báo việc triển khai lực lượng quân sự nước ngoài tới Ukraine sau khi đạt được thỏa thuận hòa bình sẽ khiến giao tranh lập tức tái diễn.

Về phía Mỹ, Đặc phái viên Steve Witkoff nhận định các cuộc trao đổi tại Abu Dhabi diễn ra tích cực, với sự tham gia thực chất và mang tính xây dựng của cả phái đoàn Nga và Ukraine. Ông Witkoff khẳng định Tổng thống Donald Trump đặc biệt coi trọng việc sớm chấm dứt xung đột tại Ukraine và đang nỗ lực thúc đẩy mục tiêu này.