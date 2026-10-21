Đặc phái viên Mỹ sắp gặp Tổng thống Putin, hé lộ những đề xuất mới về Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp gỡ Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, ông Steve Witkoff. Ảnh tư liệu: Văn phòng Báo chí Điện Kremlin

Nga sẵn sàng thảo luận những thỏa thuận mang lại lợi ích cho cả hai bên, nhưng sẽ không đưa ra bất kỳ nhượng bộ chính trị đơn phương nào, Ngoại trưởng Sergey Lavrov tuyên bố.

Theo đài RT ngày 21/10, Moskva kỳ vọng đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin trong thời gian tới. Trước đó, ngày 20/10, các nhà đàm phán Mỹ đã hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại thủ đô Oslo của Na Uy.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 20/10, người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov cho biết Nga đánh giá cao các nỗ lực trung gian hòa giải của Mỹ, đồng thời nhận định mọi cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và các đặc phái viên của Tổng thống Trump đều “rất quan trọng và diễn ra đúng thời điểm”.

Ông Peskov không tiết lộ ngày giờ hoặc địa điểm cụ thể của cuộc gặp dự kiến, nhưng cho biết Điện Kremlin chờ ông Witkoff thông báo kết quả cuộc hội đàm với ông Zelensky và các bên ủng hộ châu Âu của nhà lãnh đạo Ukraine.

Trong một diễn biến riêng, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 20/10 cho biết Moskva sẵn sàng thảo luận mọi sáng kiến kinh tế và tài chính mà Washington đưa ra, với điều kiện những sáng kiến đó “có lợi cho chúng tôi”.

Tuy nhiên, ông Lavrov nhấn mạnh Nga sẽ không đưa ra những nhượng bộ chính trị đơn phương, đồng thời cảnh báo các thỏa thuận với Mỹ có thể không tồn tại lâu hơn nhiệm kỳ của Tổng thống Trump.

“Lịch sử các đời tổng thống Mỹ cho thấy một truyền thống chính trị đã được xác lập rõ ràng: Tổng thống mới không bị ràng buộc bởi bất kỳ quyết định nào của người tiền nhiệm”, ông Lavrov nói.

Theo Ngoại trưởng Nga, cách tiếp cận này mang lại cho Washington đòn bẩy đáng kể trong các cuộc đàm phán. Moskva hiểu rằng ông Witkoff cũng như con rể của Tổng thống Trump, ông Jared Kushner, có thể tìm cách “thu xếp một điều gì đó” trong bối cảnh này.

“Chúng ta không nên kỳ vọng sẽ có những ưu ái chính trị giúp mình vượt qua mọi vấn đề trên thế giới. Chúng ta phải chỉ dựa vào chính mình”, ông Lavrov nhấn mạnh.

Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store, người chủ trì cuộc gặp giữa Tổng thống Zelensky và các nhà đàm phán Mỹ, cho biết ông Witkoff sẽ tới thành phố St. Petersburg của Nga vào ngày 21/10 để gặp giới lãnh đạo nước này.

Theo ông Store, danh sách đề xuất mà đặc phái viên của Tổng thống Trump có thể đưa ra bao gồm khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên giữa các nhà lãnh đạo Mỹ, Nga và Ukraine. Truyền thông Ukraine cũng đưa tin những phương án được cân nhắc có thể bao gồm một thỏa thuận ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng.

Tuần trước, báo Financial Times đưa tin, Washington đã đề xuất giải phóng hàng tỷ euro tài sản Nga đang bị phong tỏa tại Liên minh châu Âu (EU), nhằm tạo động lực cho các cuộc đàm phán hòa bình Ukraine. Đề xuất này được đưa ra trong các cuộc thương lượng tại Miami với sự tham gia của quan chức Ukraine, Pháp, Đức, Anh, EU và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Ý tưởng trên vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các nước châu Âu ủng hộ Kiev, trong đó có Thủ tướng Đức Friedrich Merz.

Nga nhiều lần cho rằng lập trường của các nước châu Âu ủng hộ Kiev là một trong những trở ngại chính đối với việc giải quyết xung đột. Tháng trước, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tiếp tục khẳng định EU vẫn kiên trì với mục tiêu “đánh bại Nga về mặt chiến lược”.

Moskva cũng bác bỏ ý tưởng ngừng bắn tạm thời, nhấn mạnh cần đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài, giải quyết những nguyên nhân gốc rễ của xung đột.

Trong khi đó, trong bối cảnh đàm phán đình trệ và chưa có đột phá, Ukraine tiếp tục đẩy mạnh ngoại giao công khai, kêu gọi nối lại các cuộc thương lượng và yêu cầu ngừng bắn vô điều kiện.

Nỗ lực ngoại giao mới nhất diễn ra sau bất đồng giữa Tổng thống Trump và ông Zelensky liên quan đến các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào những cơ sở dầu mỏ của Nga. Tổng thống Mỹ nhiều lần yêu cầu Kiev chấm dứt các cuộc tấn công này, cho rằng chúng khiến giá nhiên liệu toàn cầu và tại Mỹ tăng cao.

Bất đồng sau đó tiếp tục mở rộng khi ông Zelensky cáo buộc Washington không cung cấp thông tin tình báo về các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga và hạn chế quyền tiếp cận mạng vệ tinh Starlink của tỷ phú Elon Musk đối với Ukraine.