Đặc phái viên Mỹ hé lộ thời điểm Nga, Mỹ và Ukraine tiến hành đàm phán

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) tiếp Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff tại Moskva, ngày 6/8/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Trong thông báo đăng trên mạng xã hội X, ông Witkoff cho biết: “Mỹ sẽ đóng vai trò trung gian cho các cuộc đàm phán cấp chuyên viên giữa Ukraine và Nga vào ngày 10 – 11/11 tại Abu Dhabi, nhằm thúc đẩy sứ mệnh của Tổng thống Donald Trump trong việc chấm dứt cuộc xung đột. Các bên dự kiến tập trung thảo luận về những thỏa thuận bảo đảm an ninh sau xung đột, biện pháp giảm căng thẳng, hoạt động nhân đạo và các bước đi tiếp theo hướng tới hòa bình”.

Theo truyền thông Mỹ, cuộc gặp lần này đánh dấu nỗ lực khởi động lại tiến trình ngoại giao vốn bị đình trệ từ tháng 2/2026 do xung đột tại Iran. Đây được xem là kết quả của các cuộc tiếp xúc trong những tuần gần đây giữa hai đặc phái viên Mỹ - gồm ông Witkoff, ông Jared Kushner với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Phái đoàn Mỹ tham dự cuộc đàm phán tại Abu Dhabi sẽ do ông Witkoff và ông Kushner dẫn đầu. Bên cạnh đó, trong tuần này, các quan chức Mỹ cấp thấp hơn sẽ gặp đại diện Pháp, Đức, Anh, Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Brussels (Bỉ). Nội dung thảo luận tập trung vào các bảo đảm an ninh dành cho Ukraine, cấu trúc an ninh châu Âu trong giai đoạn hậu xung đột và những cơ hội hợp tác kinh tế hỗ trợ công cuộc tái thiết Ukraine.

Ông Witkoff bày tỏ hy vọng những tiến triển đạt được qua các cuộc tiếp xúc tại Kiev, Oslo và St. Petersburg sẽ tạo nền tảng cho một thỏa thuận hòa bình toàn diện, lâu dài, bảo đảm an ninh bền vững cho các thế hệ mai sau.

Theo truyền thông Mỹ, Nhà Trắng kỳ vọng Tổng thống Putin sẽ có thêm thiện chí tìm kiếm thỏa hiệp sau khi Tổng thống Trump đồng ý dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu diesel của Nga và thực hiện một số động thái khác được Moskva hoan nghênh. Tuy nhiên, cho đến nay, động thái nhượng bộ rõ ràng duy nhất từ phía Nga dường như mới chỉ là đồng ý nối lại đàm phán.

Triển vọng đạt được đột phá vẫn còn nhiều thách thức khi lập trường của hai bên còn cách biệt đáng kể, đặc biệt là về vấn đề lãnh thổ. Các cuộc tấn công của Nga nhằm vào các thành phố Ukraine tiếp tục gia tăng, trong khi Tổng thống Putin chưa chấp thuận đề xuất ngừng bắn.

Trong diễn biến liên quan, ngày 2/11, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine có thông tin tình báo cho thấy Nga đang chuẩn bị tiến hành một đợt tấn công quy mô lớn khác nhằm vào các cơ sở năng lượng và hậu cần của nước này trong ngày 3/11, đúng thời điểm Mỹ tổ chức bầu cử giữa nhiệm kỳ. Ông Zelensky nhận định đây là thời điểm “cả thế giới sẽ dõi theo cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ”.