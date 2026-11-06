Đặc phái viên Mỹ hé lộ thỏa thuận hòa bình Ukraine mà Washington mong muốn

Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner ngày 5/11 cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đang tích cực làm việc với các bên nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình lâu dài cho cuộc xung đột Ukraine.

Theo trang tin RBC News, ông Kushner nhấn mạnh mục tiêu của Washington không đơn thuần là chấm dứt chiến sự mà còn xây dựng cơ chế an ninh đủ rộng để ngăn xung đột tái bùng phát sau khi các bên ngừng giao tranh.

"Trọng tâm của chúng tôi không chỉ là chấm dứt cuộc chiến tàn khốc này, mà còn là kiến tạo một cấu trúc an ninh rộng lớn hơn cần thiết để đảm bảo rằng khi tiếng súng dừng lại, nó sẽ không bao giờ tái diễn nữa", ông Kushner tuyên bố.

Phát biểu được đưa ra sau cuộc điện đàm giữa ông Kushner, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Đây là một phần trong quá trình chuẩn bị cho vòng đàm phán 3 bên giữa Mỹ, Nga và Ukraine dự kiến diễn ra tại Abu Dhabi ngày 10-11/11.

Theo các đặc phái viên Mỹ, nội dung thảo luận sẽ tập trung vào bảo đảm an ninh hậu chiến, giảm leo thang căng thẳng, các vấn đề nhân đạo và những bước đi tiếp theo nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình.

Ông Witkoff được cho là đã chuyển cho phía Nga tài liệu phác thảo các đề xuất của Washington về tương lai Ukraine sau chiến tranh.

Về phía Moscow, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhận định cách tiếp cận của Mỹ đối với việc giải quyết xung đột đã trở nên cởi mở hơn sau hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Vladimir Putin tại Alaska hồi tháng 8/2025.

Ông Lavrov cho rằng Washington đã thể hiện sự ủng hộ đối với việc giải quyết những nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng, trong đó có các lo ngại an ninh của Nga trước khả năng NATO tiếp tục mở rộng về phía đông.

Tổng thống Putin nhiều lần khẳng định mọi thỏa thuận hòa bình với Ukraine phải tính đến lợi ích an ninh của Nga, thực tế lãnh thổ mà Moscow tuyên bố đã thay đổi và việc xử lý những nguyên nhân dẫn đến xung đột.

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev tháng trước cũng nêu các điều kiện mà Moscow cho là cần thiết để đạt được thỏa thuận hòa bình.

Những yêu cầu này bao gồm Ukraine duy trì quy chế trung lập, không sở hữu vũ khí hạt nhân, từ bỏ đường lối dân tộc chủ nghĩa và công nhận 4 khu vực Donetsk, Lugansk, Zaporizhia, Kherson mà Nga tuyên bố sáp nhập.

Ông Medvedev cho rằng các điều kiện trên có thể tạo nền tảng cho giải pháp chính trị, nhưng cảnh báo Nga sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu bằng biện pháp quân sự nếu chúng không được đáp ứng.

Những khác biệt về bảo đảm an ninh, quy chế của Ukraine và vấn đề lãnh thổ tiếp tục là các trở ngại lớn đối với tiến trình đàm phán. Vòng đối thoại tại Abu Dhabi được kỳ vọng sẽ làm rõ hơn khả năng thu hẹp bất đồng giữa các bên.