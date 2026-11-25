Theo TASS, Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner ngày 24/11 đã nhận định rằng cách đàm phán của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang không đem lại hiệu quả, thậm chí là phản tác dụng.

"Tôi đồng cảm với Tổng thống Zelensky, nhưng thói quen công khai các bất đồng trong quá trình đàm phán có thể khiến Ukraine gặp bất lợi. Điều tôi muốn nói với ông Zelensky là hãy cùng tìm cách chấm dứt xung đột và đạt được một thỏa thuận an ninh vững chắc cho Ukraine. Khi đó, ông ấy có thể tập trung phát triển kinh tế và trực tiếp dẫn dắt công cuộc tái thiết", ông Kushner nói trong cuộc phỏng vấn với tạp chí New York Magazine.

Đặc phái viên Kushner lấy dẫn chứng về việc Tổng thống Zelensky công khai phản đối việc Mỹ đồng ý nới lỏng trừng phạt với dầu Nga, một động thái khiến Tổng thống Donald Trump phật ý.

Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner. Ảnh: NYT

"Khi chúng tôi thông báo với phái đoàn Ukraine đang có chuyến thăm Miami rằng Tổng thống Trump sẽ chấp nhận đề nghị của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc cung cấp dầu diesel để đổi lấy việc nới lỏng các lệnh trừng phạt, ông Zelensky đã lập tức phản đối. Điều này khiến Tổng thống Trump không hài lòng, thậm chí kêu gọi Ukraine bầu chọn một nhà lãnh đạo mới. Tôi đã cố gắng thuyết phục Tổng thống Trump không chỉ trích ông Zelensky, nhưng rõ ràng cách đàm phán như vậy là không hiệu quả", ông Kushner nói.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, con rể của Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng ưu tiên hàng đầu của Washington là chấm dứt xung đột Nga - Ukraine, đồng thời khôi phục quan hệ giữa Moscow và châu Âu.

Về phía Ukraine, Tổng thống Zelensky mới đây đã tiếp tục có những phát ngôn nhắm vào Tổng thống Trump, khi tuyên bố sẽ tìm đến Quốc hội Mỹ khóa mới do Đảng Dân chủ kiểm soát nhằm tăng cường sức ép lên Nga nếu nỗ lực hòa giải của chủ nhân Nhà Trắng không thành công.