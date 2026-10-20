Đặc phái viên Mỹ dự kiến tới Na Uy và Nga bàn về Ukraine

Theo Reuters, cuộc họp tại Oslo dự kiến có sự tham dự của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store cùng đại diện nhóm E4 gồm Anh, Pháp, Đức và Ba Lan. Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cũng dự kiến cử đại diện tham dự.

Quốc kỳ Ukraine, Mỹ và Nga. Ảnh: Unsplash

Trước đó, ngày 18-10, Tổng thống Zelensky cho biết đã trao đổi với ông Witkoff và ông Jared Kushner, con rể Tổng thống Trump, về kết quả các cuộc thảo luận gần đây và những bước đi tiếp theo.

Ông Kushner ban đầu dự kiến tham dự trực tiếp cuộc họp tại Oslo nhưng có thể chuyển sang hình thức trực tuyến do vấn đề sức khỏe. Theo Reuters, lịch trình các cuộc gặp vẫn đang được thu xếp và có thể thay đổi, trong khi Nhà Trắng chưa đưa ra phản hồi liên quan.

Sau các cuộc gặp tại Na Uy, ông Witkoff dự kiến tới Nga để hội đàm với Tổng thống Vladimir Putin. Theo đó, nội dung trao đổi sẽ tập trung vào tình hình Ukraine, đồng thời đề cập việc trả tự do cho công dân Mỹ Stephen Hubbard, người bị giam tại Nga từ năm 2022.

Kế hoạch đàm phán được đưa ra trong bối cảnh Washington và Kiev còn một số khác biệt liên quan đến hỗ trợ quân sự và chia sẻ thông tin tình báo. Phía Ukraine cho rằng một số quyết định gần đây của Mỹ đã làm chậm quá trình hỗ trợ, trong khi giới chức Mỹ bác bỏ cáo buộc này.

Điện Kremlin ngày 19-10 hoan nghênh những nỗ lực trung gian đang được Mỹ tiếp tục triển khai nhằm giải quyết xung đột Ukraine. Tuy nhiên, người phát ngôn Dmitry Peskov nhấn mạnh mọi thỏa thuận cuối cùng đều cần có sự tham gia của Kiev.

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