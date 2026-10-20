Đặc phái viên Mỹ dự kiến tới Na Uy, thúc đẩy hòa đàm Nga-Ukraine

Đặc phái viên Nhà Trắng Steve Witkoff dự kiến tới Na Uy để thảo luận với Ukraine và các đối tác châu Âu về đề xuất thúc đẩy đàm phán với Nga. (Nguồn: Axios)

Truyền thông dẫn lời một quan chức Mỹ cho hay, cuộc gặp tại Oslo dự kiến có sự tham gia của Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre cùng đại diện nhóm E4 gồm Anh, Pháp, Đức và Ba Lan, Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Theo quan chức trên, mục tiêu của cuộc thảo luận là phối hợp xây dựng một đề xuất toàn diện, tạo cơ sở cho nối lại đàm phán với Nga.

Trước đó, hai Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner đã trao đổi với nhà lãnh đạo Ukraine hôm 18/10 để rà soát tiến triển và bàn về các bước tiếp theo.

Sau các cuộc trao đổi tại Na Uy, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff dự kiến tới Nga.

Tại đây, ông hy vọng gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin để trình bày các đề xuất được xây dựng trên cơ sở tham vấn với Ukraine và các đối tác châu Âu.

Trong khi đó, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 19/10 khẳng định, Moscow đánh giá cao các nỗ lực trung gian của Washington nhằm giải quyết xung đột.

Theo nhà ngoại giao Nga, để đạt được thỏa thuận cuối cùng, cần có sự tham gia của đại diện Kiev sẵn sàng chịu trách nhiệm về tiến trình giải quyết xung đột.

Về phía Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng, Ukraine có thể cần một đại diện khác trong các cuộc đàm phán với Nga.

(theo Reuters, Anadolu)