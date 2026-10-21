Đặc phái viên Mỹ đến Nga đàm phán với ông Putin về Ukraine

Chuyến công du của đặc phái viên Mỹ diễn ra sau khi Moscow và Washington đạt được một thỏa thuận liên quan đến dầu diesel, trong bối cảnh mâu thuẫn giữa ông Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang ngày càng tăng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) trong một cuộc tiếp xúc với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff. Ảnh: Sputnik

Theo hãng tin TASS, ông Witkoff đã được ông Kirill Dmitriev, đặc phái viên đầu tư của Tổng thống Putin và là nhân vật chủ chốt trong các cuộc đàm phán về Ukraine, đón tiếp tại sân bay Pulkovo.

Các đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy đoàn xe của ông Witkoff rời sân bay. Cuộc hội đàm diễn ra tại Cung điện Constantine, một công trình từ thế kỷ 18 nằm cách St. Petersburg khoảng 20km về phía đông nam.

Yury Ushakov, trợ lý chính sách đối ngoại của Điện Kremlin, xác nhận cuộc đối thoại giữa ông Putin và ông Witkoff sẽ tập trung vào cuộc xung đột tại Ukraine, đồng thời cho biết cuộc gặp này đã được lên kế hoạch từ vài ngày trước.

Ông Ushakov lưu ý phía Nga đã được thông báo về việc Jared Kushner, con rể của Tổng thống Trump bị ốm nên không thể đến St. Petersburg đàm phán. Ông Ushakov cũng nhấn mạnh các quan chức Nga hiện không có liên lạc với Tổng thống Ukraine Zelensky.

Trong khi đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Moscow không thay đổi lập trường về khả năng đạt được một thỏa thuận ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng với Ukraine, đồng thời nhấn mạnh: "Chúng tôi cần hòa bình chứ không phải một lệnh ngừng bắn tạm thời".

Theo đài RT, ông Witkoff di chuyển đến St. Petersburg từ Oslo, nơi ông đã gặp ông Zelensky, các nhà lãnh đạo Na Uy và Phần Lan cùng nhiều quan chức của châu Âu và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hôm 20/10. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio mô tả các cuộc tiếp xúc này là "tích cực", đồng thời cho biết với những ý tưởng đã thu thập được, ông Witkoff có thể trình bày với phía Nga tại St. Petersburg để xem liệu hai bên có thể đạt được tiến triển nào hay không.

Một quan chức Mỹ giấu tên nói các cuộc thảo luận tại Oslo bao gồm các vấn đề về bảo đảm an ninh, kế hoạch kinh tế thời hậu xung đột và cấu trúc an ninh châu Âu rộng lớn hơn. Washington hy vọng nỗ lực này sẽ mở đường cho các cuộc đàm phán 3 bên trực tiếp giữa Nga, Ukraine và Mỹ.

Theo hãng tin Axios, trong các cuộc thảo luận tại Oslo, ông Kushner, người tham gia từ xa, đã thúc giục Kiev chấm dứt tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga.

Trước khi cuộc đàm phán tại St. Petersburg diễn ra, phát ngôn viên Điện Kremlin cho hay Moscow coi mọi cuộc gặp giữa Tổng thống Putin với các đặc phái viên của người đồng cấp Mỹ Trump là "rất quan trọng và diễn ra đúng thời điểm".

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết thêm Moscow sẽ cân nhắc các sáng kiến ​​kinh tế “có lợi cho chúng ta”, nhưng loại trừ khả năng đưa ra các nhượng bộ chính trị đơn phương. Ông Lavrov nhấn mạnh các chính quyền Mỹ trong tương lai sẽ không bị ràng buộc với quyết định của những người tiền nhiệm.