Đặc phái viên Mỹ công bố ngày đàm phán ba bên với Nga và Ukraine

Theo hãng tin TASS, ông Witkoff ngày 2/11 đã xác nhận thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đàm phán ba bên tiếp theo giữa Nga, Mỹ và Ukraine nhằm tìm kiếm một thỏa thuận chấm dứt xung đột.

"Mỹ sẽ đóng vai trò trung gian cho các cuộc đàm phán giữa Ukraine và Nga vào ngày 10 - 11/11 tại Abu Dhabi, nhằm thúc đẩy sứ mệnh của Tổng thống Trump trong việc chấm dứt cuộc xung đột. Phái đoàn của các bên sẽ tập trung vào thỏa thuận an ninh thời hậu xung đột, giảm leo thang căng thẳng, các biện pháp nhân đạo và những bước đi hướng tới hòa bình", đặc phái viên Mỹ cho biết.

Các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff (phải) và Jared Kushner. Ảnh: TASS

Cũng theo ông Witkoff, các nhà đàm phán của Washington sẽ có những cuộc họp cấp chuyên viên tại Brussels (Bỉ) với đại diện từ Pháp, Đức, Anh, Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhằm thảo luận về "các bảo đảm an ninh cho Kiev, khuôn khổ an ninh tương lai của châu Âu và hỗ trợ kinh tế cho công cuộc tái thiết Ukraine".

"Chúng tôi sẽ thảo luận với giới chức châu Âu trong tuần này, qua đó thúc đẩy những tiến triển đã đạt được tại Kiev, Oslo và St. Petersburg, hướng tới một thỏa thuận hòa bình toàn diện và bền vững, mang lại an ninh lâu dài cho các thế hệ tương lai", ông Witkoff nói.

Theo truyền thông Mỹ, ông Witkoff cùng với ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Trump sẽ là những người dẫn đầu phái đoàn Mỹ tại Abu Dhabi. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng ý tham gia vòng đàm phán ba bên mới sau khi tiếp ông Witkoff tại thành phố St.Petersburg cách đây 2 tuần.