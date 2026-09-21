Đặc nhiệm Đức từ bỏ tiểu liên MP5SD để sử dụng súng trường nhỏ gọn G39 đặc biệt

Quân đội Đức đang tiến hành trang bị lại cho lực lượng đặc nhiệm khẩu súng trường nhỏ gọn G39 thế hệ mới, sử dụng loại đạn .300 Blackout nhằm thay thế tiểu liên MP5SD có tích hợp bộ giảm thanh.

Tạp chí Hartpunkt cho biết, cấu hình cuối cùng của súng trường thế hệ mới đã được Công ty Heckler & Koch (H&K) giới thiệu tại hội thảo vũ khí lần thứ 10 của Bộ Tư lệnh Lực lượng Đặc biệt Liên bang Đức.

Súng trường nhỏ gọn G39 được chế tạo như một phần của chương trình mang tên Sonderwaffe schallgedämpft Spezialkräfte - “vũ khí đặc biệt có bộ giảm thanh dành cho lực lượng đặc nhiệm”.

Mục đích để H&K tạo ra khẩu G39 là thay thế tiểu liên MP5SD đã được các lính đặc nhiệm và đơn vị trinh sát tầm xa của Quân đội Đức sử dụng trong nhiều thập kỷ.

Cần lưu ý, khẩu G39 thực chất được chế tạo dựa trên súng trường Heckler & Koch HK437 sử dụng đạn .300 Blackout (7,62×35 mm).

Đây là biến thể của nền tảng súng module HK433 khi sử dụng phần thân tương tự, nhưng cửa thoát khí được dời về phía sau và khóa nòng điều chỉnh cho phù hợp với cỡ đạn mới. Một loại hộp tiếp đạn dành riêng cho đạn .300 Blackout cũng đã được phát triển cho HK437.

Khẩu súng trường nhỏ gọn này hoạt động bằng piston trích khí hành trình ngắn. Phiên bản cơ sở HK437 chỉ nặng khoảng 3,14 kg không bao gồm đạn dược.

Cấu hình cuối cùng của khẩu G39 sử dụng nòng dài 9 inch (22,86 cm), chiều dài tổng thể chỉ 229 mm đi kèm bộ giảm thanh do Công ty A-TEC của Na Uy sản xuất, nó được trang bị ốp lót tay bằng vật liệu composite của Công ty MODTAC đến từ Mỹ.

Thiết bị giảm thanh có tác dụng hạn chế âm thanh của phát súng và tia lửa đầu nòng, khiến việc phát hiện người bắn trở nên khó khăn hơn và tạo điều kiện thuận lợi cho việc liên lạc trong quá trình giao tranh.

Phiên bản súng G39 của Quân đội Đức cũng khác với khẩu HK437 tiêu chuẩn ở chỗ có ốp tay cầm phía trước kiểu M-LOK, báng súng kiểu pistol từ khẩu G95K dạng ống lồng có thể gập lại.

Mẫu súng này được trang bị kính ngắm Aimpoint CompM5b, kính ngắm cơ khí dự phòng lệch 45 độ, và ray UNITY Tactical để gắn kính ngắm quang học và laser lên trên thân súng. Đồng thời G39 có thể được cung cấp cho quân đội với nhiều tùy chọn trang bị ngắm bắn khác nhau.

Việc chuyển đổi từ tiểu liên MP5SD sử dụng đạn súng ngắn 9×19 mm sang G39 bắn đạn .300 Blackout đã thay đổi đáng kể khả năng của loại vũ khí nhỏ gọn, ít tiếng ồn này của Lực lượng Đặc nhiệm Đức.

Đạn .300 Blackout được thiết kế để sử dụng hiệu quả trên các loại súng nòng ngắn có bộ phận giảm thanh, nó cho phép bắn cả đạn siêu âm và đạn cận âm hạng nặng.

Đạn siêu âm cung cấp năng lượng cao hơn và tầm bắn hiệu quả lớn hơn, trong khi đạn cận âm có tác dụng làm giảm đáng kể tiếng ồn khi kết hợp với bộ giảm thanh.

Trong quá trình mua sắm, Quân đội Đức yêu cầu một loại vũ khí tự động có khả năng sử dụng đạn siêu âm và cận âm để tấn công các mục tiêu không mặc giáp và được bảo vệ ở tầm bắn lên đến 200 m.

Với yêu cầu trên, súng trường nhỏ gọn G39 sẽ đảm nhiệm vai trò của khẩu tiểu liên MP5SD nhưng cung cấp cho lực lượng đặc nhiệm loại đạn mạnh hơn và tầm bắn hiệu quả xa hơn.