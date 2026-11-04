Đặc khu Vân Đồn (TP Quảng Ninh) thành lập Đảng bộ Quân sự

Việc thành lập Đảng bộ Quân sự đặc khu Vân Đồn nhằm tiếp tục kiện toàn tổ chức đảng trong lực lượng vũ trang địa phương, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đáp ứng yêu cầu tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp trong tình hình mới.

Đại tá Hoàng Văn Thuyết, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS thành phố Quảng Ninh tặng hoa chúc mừng Đảng bộ Quân sự đặc khu Vân Đồn.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Hoàng Văn Thuyết nhấn mạnh: Việc thành lập Đảng bộ Quân sự đặc khu Vân Đồn có ý nghĩa chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, bảo đảm sự lãnh đạo tập trung, thống nhất đối với lực lượng vũ trang ngay từ cơ sở. Trong điều kiện thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở cấp xã, phường, đặc khu ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, đòi hỏi phải có tổ chức đảng đủ năng lực lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác.

Đồng chí Cao Tường Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND đặc khu Vân Đồn tặng hoa chúc mừng Đảng bộ Quân sự đặc khu Vân Đồn.

Để Đảng bộ Quân sự đặc khu nhanh chóng ổn định tổ chức, hoạt động hiệu quả, Đại tá Hoàng Văn Thuyết yêu cầu tập trung xây dựng, hoàn thiện quy chế làm việc, duy trì nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng; chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Đồng thời, chú trọng xây dựng lực lượng vũ trang đặc khu vững mạnh toàn diện, có chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Đảng bộ quân sự đặc khu Vân Đồn là Đảng bộ quân sự cấp xã thứ 3 trên địa bàn TP Quảng Ninh.