Đặc khu Trường Sa chuẩn bị chu đáo Tết Trung thu cho thiếu nhi

Xác định chăm lo cho thiếu nhi là nhiệm vụ thường xuyên, UBND đặc khu Trường Sa đã chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với các cơ quan, đơn vị chuẩn bị 780 suất quà Trung thu; đồng thời chuẩn bị đèn lồng tặng thiếu nhi trên các đảo và con sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc các cơ quan khối bờ. Các phần quà được kiểm tra, sắp xếp, đóng gói cẩn thận, bảo đảm chuyển đến đúng đối tượng, đầy đủ, kịp thời.

Niềm vui của các cháu thiếu nhi khi nhận được quà Trung thu từ UBND đặc khu Trường Sa.

Ông Phạm Thanh Liêm, Chủ tịch UBND đặc khu Trường Sa, cho biết: “Chăm lo Tết Trung thu cho thiếu nhi, nhất là các cháu đang sinh sống, học tập trên các đảo, là việc làm có ý nghĩa thiết thực. Chúng tôi mong muốn mỗi phần quà tuy giản dị nhưng sẽ mang đến cho các cháu niềm vui, giúp các cháu có một Tết Trung thu ấm áp, đầy đủ tình cảm như các bạn nhỏ ở đất liền”.

Tiết mục múa lân được các cháu thiếu nhi đảo Trường Sa luyện tập chu đáo.

Trên các đảo, cán bộ, chiến sĩ phối hợp với giáo viên, phụ huynh và nhân dân chuẩn bị không gian vui Trung thu phù hợp với điều kiện thực tế. Công tác vệ sinh, trang trí khuôn viên trường học, nhà văn hóa; chuẩn bị văn nghệ, trò chơi tập thể, mâm cỗ Trung thu... được triển khai chu đáo. Nhiều cán bộ, chiến sĩ tranh thủ thời gian ngoài giờ cùng các em trang trí mâm cỗ, chuẩn bị tiết mục văn nghệ, tạo không khí vui tươi, đầm ấm.

Tại đảo Đá Tây, các em nhỏ háo hức chờ đón những phần quà, đèn lồng và các hoạt động vui chơi do cán bộ, chiến sĩ phối hợp với nhà trường, gia đình tổ chức. Những chiếc đèn lồng nhiều màu sắc, bộ quần áo mới cùng tiếng cười trẻ thơ giữa biển khơi tạo nên không khí rộn ràng, ấm áp.

Cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo Trường Sa luyện tập phân đoạn gửi lời chào Trung thu đến đất liền.

Việc chăm lo Tết Trung thu cho thiếu nhi góp phần tăng cường tình đoàn kết quân-dân, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trên các đảo; đồng thời động viên các gia đình yên tâm sinh sống, công tác, học tập, vun đắp tình yêu quê hương, biển, đảo cho thế hệ măng non.