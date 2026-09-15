Đặc khu Trường Sa cấp cứu ngư dân tỉnh Lâm Đồng gặp nạn trên biển

Ngư dân nhanh chóng được cán bộ, chiến sĩ đưa vào bệnh xá đảo cấp cứu.

Bệnh nhân được đưa vào Bệnh xá đảo Sơn Ca trong tình trạng nửa mặt trái sưng nề, tấy đỏ; trên môi trái xuất hiện ổ áp-xe, vùng da xung quanh tấy đỏ.

Theo bệnh nhân, khoảng 2 ngày trước khi vào đảo cấp cứu, có xuất hiện tình trạng sưng nề vùng mặt trái, đau nhức nhiều, hạn chế há miệng, kèm theo mệt mỏi và sốt nhẹ.

Sau khi tiếp nhận được thông tin từ tàu cá, chỉ huy Đảo Sơn Ca đã hội ý và nhanh chóng chỉ đạo Bệnh xá đảo làm tốt công tác chuẩn bị tiếp nhận ngư dân.

Các bác sĩ, nhân viên quân y Bệnh xá đảo Sơn Ca nhanh chóng tiến hành thăm khám, siêu âm, thiết lập đường truyền tĩnh mạch, truyền dịch và theo dõi sát các chỉ số sinh tồn.

Sau quá trình điều trị, tình trạng đau nhức vùng mặt của bệnh nhân đã giảm. Bệnh nhân hiện tiếp tục được các y, bác sĩ Bệnh xá đảo Sơn Ca theo dõi chặt chẽ, điều trị theo phác đồ.

Việc kịp thời tiếp nhận, cấp cứu, điều trị ngư dân gặp vấn đề về sức khỏe trên biển tiếp tục khẳng định vai trò của các cơ sở quân y trên quần đảo Trường Sa, là điểm tựa tin cậy, góp phần giúp ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển, khai thác hải sản an toàn, đúng pháp luật.