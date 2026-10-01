Đặc khu Phú Quý tăng cường phòng, chống ma túy từ cửa biển

Công an đặc khu đến từng cơ sở lưu trú để tuyên truyền, hướng dẫn quản lý lưu trú trên địa bàn. (ẢNH: TRÂM HẬU)

Ngày 1/10, Công an Đặc khu Phú Quý cho biết, đơn vị vừa mới phối hợp Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Phú Quý triển khai kế hoạch đặc khu Phú Quý “không ma túy” và đấu tranh, phòng, chống tội phạm liên quan vũ khí, vật liệu nổ năm 2026.

Phú Quý là địa bàn biển đảo, hoạt động giao thương, đi lại giữa đất liền và đảo chủ yếu được thực hiện bằng đường biển. Cùng với sự phát triển của du lịch, lượng người từ các địa phương khác đến Phú Quý ngày càng tăng, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế-xã hội, nhưng cũng đặt ra những yêu cầu mới trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, trong đó có phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy. Do đó, ma túy chủ yếu đi vào con đường vận tải đường biển.

Trước đây, đảo từng ghi nhận trường hợp khách du lịch từ đất liền mang ma túy ra đảo để sử dụng. Lực lượng chức năng phải kết hợp chặt chẽ giữa quản lý địa bàn, quản lý cư trú, quản lý cơ sở lưu trú và công tác nghiệp vụ phòng, chống ma túy; đồng thời, tăng cường quản lý các đối tượng có tiền án, tiền sự về ma túy, người từ địa phương khác đến làm ăn, sinh sống. Đây được xem là một trong những giải pháp quan trọng nhằm tạo “lá chắn” từ cửa biển.

Công an đặc khu Phú Quý kiểm tra các cơ sở lưu trú trên địa bàn. (ẢNH: TRÂM HẬU)

Hiện nay, trên đảo có 31/45 trường hợp có tiền sự, những trường hợp không có mặt tại địa phương và đã có biên bản xác minh; tiền án có 16/20 trường hợp, các đối tượng không có mặt tại địa phương đã có biên bản xác minh và 28 đối tượng trọng điểm. Lực lượng chức năng đã tổ chức cho 293 cơ sở lưu trú, 32 nhà trọ, 41 quán và 3 quán karaoke ký cam kết chấp hành các quy định của pháp luật; đồng thời triển khai các biện pháp quản lý, phòng ngừa đối với những người có nguy cơ liên quan đến ma túy.

Công an đặc khu tổ chức tuyên truyền phòng, chống ma túy trong trường học. (ẢNH: TRÂM HẬU)

Ngoài ra, công an còn triển khai các đợt xét nghiệm ma túy đột xuất tại những địa điểm có nguy cơ phức tạp, trong đó tập trung vào người ngoài địa phương đến tạm trú có nguy cơ sử dụng trái phép chất ma túy.