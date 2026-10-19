Đặc khu Phú Quý phát triển du lịch xanh, hướng đến bền vững

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, UBND Đặc khu Phú Quý công bố quyết định phê duyệt đề án, xác định phát triển du lịch gắn với bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường biển đảo và phát huy các giá trị văn hóa, sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Lãnh đạo Đặc khu Phú Quý tham dự hội nghị

Đề án hướng đến xây dựng du lịch thành ngành kinh tế phát triển bền vững, giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường, bảo tồn di sản văn hóa, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Các nhiệm vụ trọng tâm gồm phát triển sản phẩm thân thiện môi trường; sử dụng năng lượng sạch, đạt Net Zero và nâng cao nhận thức cho người dân địa phương và du khách.

Phấn đấu đến năm 2030, du lịch ở Đặc khu Phú Quý thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Theo mục tiêu đề ra, đến năm 2030, Phú Quý phấn đấu đón khoảng 1 triệu lượt khách, trong đó có 6.000 lượt khách quốc tế, duy trì tốc độ tăng trưởng du lịch từ 13 - 15%/năm. Đề án đặt mục tiêu 100% khu, điểm du lịch, cơ sở lưu trú và cơ sở kinh doanh dịch vụ khác ven biển không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy.

Đến năm 2045, địa phương phấn đấu đón 9.000 lượt khách quốc tế, tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 2.825 tỷ đồng, đóng góp 17 - 18% GRDP địa phương.

Mục tiêu của đề án là hướng tới ngành kinh tế bền vững, giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường

Tại hội nghị, báo cáo viên đã tập huấn các nội dung trọng tâm về phát triển du lịch xanh, tập trung vào những tiêu chí cốt lõi, giải pháp áp dụng tại các cơ sở kinh doanh và định hướng xây dựng sản phẩm du lịch mang bản sắc địa phương.

Báo cáo viên Trường Cao đẳng Du lịch Sài Gòn truyền tải các nội dung trọng tâm về phát triển du lịch xanh

Các đại biểu cũng được hướng dẫn giải pháp giảm thiểu rác thải nhựa, phân loại và quản lý chất thải tại nguồn, bảo vệ môi trường biển, đảo. Đồng thời, hướng dẫn cách tiếp cận việc ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý, quảng bá, kinh doanh du lịch nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của du khách.

Dịp này, UBND Đặc khu Phú Quý phát động phong trào du lịch xanh và tổ chức ký cam kết thực hiện, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của doanh nghiệp, người dân và cộng đồng trong bảo vệ môi trường, xây dựng hình ảnh điểm đến văn minh, thân thiện và bền vững.

Đồng chí Lê Hồng Lợi, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Đặc khu Phú Quý phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Đặc khu Lê Hồng Lợi đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương cụ thể hóa đề án thành những nhiệm vụ thiết thực, xác định rõ trách nhiệm, tiến độ và kết quả thực hiện; ưu tiên triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng còn lại của năm 2026.

Đồng chí Lê Hồng Lợi nhấn mạnh, yêu cầu bảo vệ môi trường biển, đảo phải được thực hiện thường xuyên, liên tục; đồng thời tăng cường phối hợp, kiểm tra, kịp thời tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh chuyển đổi số và nhân rộng các mô hình du lịch xanh hiệu quả.

Đề án xây dựng hình ảnh “Điểm đến biển đảo xanh, an toàn, thân thiện và bền vững”

Thông qua việc triển khai đề án, Đặc khu Phú Quý hướng đến xây dựng hình ảnh “Điểm đến biển đảo xanh, an toàn, thân thiện và bền vững”, gắn phát triển du lịch với bảo tồn tài nguyên thiên nhiên. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo sinh kế bền vững cho người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Phú Quý được đánh giá là một trong những ngư trường có trữ lượng hải sản lớn

Đặc khu Phú Quý là một quần đảo thuộc tỉnh Lâm Đồng, gồm 10 hòn đảo lớn nhỏ, có diện tích tự nhiên 18,13km2, dân số khoảng 32.000 người và có 6 thôn.

Phú Quý là một trong những ngư trường lớn của cả nước về tính chất phân bố và mức độ trù phú về nguồn lợi hải sản với nhiều hải đặc sản quý hiếm.

Từ lâu, Phú Quý đã trở thành một điểm đến du lịch hấp dẫn và đầy tiềm năng về phát triển du lịch biển đảo của tỉnh Lâm Đồng nói riêng và của vùng Duyên hải Nam Trung bộ nói chung.