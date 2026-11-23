Giải quyết hàng nghìn hồ sơ đất đai trong thời gian ngắn

Lãnh đạo đặc khu Phú Quốc chỉ đạo tập trung giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, nhất là các hồ sơ liên quan đến đất đai

Đặc khu Phú Quốc được chọn là địa điểm tổ chức Hội nghị cấp cao APEC 2027, đây là dịp để địa phương quảng bá hình ảnh và thu hút đầu tư. Trong bối cảnh đó, hàng loạt dự án trọng điểm được triển khai xây dựng, công tác giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư cần được giải quyết trong thời gian ngắn với khối lượng công việc lớn và nhiều.

Để giải bài toán này, lãnh đạo đặc khu Phú Quốc thường xuyên chỉ đạo các đơn vị liên quan, tập trung giải quyết các thủ tục hành chính, nhất là hồ sơ liên quan đến đất đai, nhằm khơi thông các “điểm nghẽn”, phục vụ các công trình APEC 2027, đồng thời tạo được sự hài lòng của người dân.

Trên cơ sở đó, Phòng Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) dồn lực giải quyết xong khối lượng hồ sơ tồn đọng trong thời gian ngắn. Theo thống kê ban đầu, toàn đặc khu có khoảng 4.000 hồ sơ liên quan đến lĩnh vực đất đai cần tập trung rà soát và xử lý (bao gồm khoảng 3.600 hồ sơ thuộc diện tập trung giải quyết và các hồ sơ phát sinh).

Hơn một tháng “ra quân”, đến 17/11, Tổ cấp giấy của Phòng NN-MT đã hoàn thành khoảng 2.700 đến 3.000 hồ sơ. Trong đó, khoảng 700 đến 800 hồ sơ đã được chuyển sang cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính (tuy nhiên hiện đang tạm vướng lại do người dân chưa hoàn thành việc thực hiện nghĩa vụ tài chính mua tài sản/nộp thuế).

Trong thời gian ngắn, Tổ cấp giấy của Phòng NN-MT đã hoàn thành việc giải quyết được khoảng 2.700 đến 3.000 hồ sơ. Ảnh: Hoàng Dung

Hàng trăm hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) lần đầu đã hoàn tất khâu kiểm tra và đang được tiến hành niêm yết công khai. Phần còn lại đang xử lý (còn trong hạn) khoảng 1.000 đến 1.300 hồ sơ đang trong quá trình giải quyết và tất cả đều đảm bảo vẫn còn trong thời hạn quy định.

Anh Nguyễn Văn Dương Tổ Phó Tổ thẩm định Cấp giấy CNQSDĐ Phòng NN-MT đặc khu Phú Quốc cho biết: “Khi tiếp nhận một hồ sơ cấp giấy CNQSDĐ cán bộ mất nhiều thời gian để xác định nguồn gốc đất. Vì nhiều thửa đất có lịch sử sử dụng lâu năm, qua nhiều chủ, nằm trong các khu vực có biến động về quy hoạch, hoặc có nguồn gốc liên quan đến đất rừng phòng hộ… Do đó, cán bộ thẩm định bắt buộc phải chờ văn bản xác minh, phúc đáp từ nhiều cơ quan chuyên. Mặc dù lãnh đạo đơn vị đã phân công, điều phối làm việc hết công suất cả ngày lẫn đêm và thứ Bảy, Chủ nhật, quyết tâm trước tháng 12 sẽ xử lý dứt điểm toàn bộ số hồ sơ còn lại”.

Hướng dẫn nộp hồ sơ đúng, đủ… giảm phiền hà cho người dân

Cán bộ, công chức, viên chức Tổ thẩm định Cấp giấy CNQSDĐ Phòng Nông nghiệp và Môi trường Phú Quốc xử lý hồ sơ. Ảnh: Hoàng Dung

Song song với những nỗ lực tháo gỡ “điểm nghẽn” chuyên môn tại cơ quan chuyên ngành, Trung tâm Phục vụ hành chính công đặc khu Phú Quốc đã thể hiện rõ vai trò là cầu nối vững chắc giữa chính quyền và người dân.

Với tinh thần phục vụ tận tụy, đội ngũ giao dịch viên và cán bộ tại Trung tâm luôn kiên nhẫn hướng dẫn người dân hoàn thiện từng thành phần hồ sơ; kê khai chính xác các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai. Những vướng mắc ban đầu của người dân khi tiếp cận dịch vụ công trực tuyến hay thủ tục rườm rà đều được giải đáp cặn kẽ, hạn chế tối đa tình trạng hồ sơ bị trả lại do thiếu sót.

Ông Phạm Đức Cường được nhân viên Trung tâm Phục vụ hành chính công đặc khu Phú Quốc hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ. Ảnh: Hoàng Dung

Theo ông Phạm Đức Cường, khi ông đến Trung tâm phục vụ hành chính công đặc khu Phú Quốc làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, từ đất cây lâu năm sang đất thổ cư. Bản thân ông khá bất ngờ và ấn tượng với thái độ phục vụ tận tình, chu đáo của cán bộ, nhân viên ở Trung tâm.

“Cán bộ hướng dẫn tôi rõ ràng, nộp đủ, đúng các loại giấy tờ. Nhờ đó, tôi nộp hồ sơ thành công, không phải đi lại nhiều lần”. Ông Cường chia sẻ.

Chính nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đổi mới trong phương thức chỉ đạo điều hành và tinh thần tận tâm phục vụ của bộ phận một cửa, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại đặc khu Phú Quốc đã đạt những kết quả ban đầu đáng ghi nhận.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc Đinh Văn Nơi đến kiểm tra, thăm hỏi và động viên cán bộ, nhân viên Trung tâm phục vụ hành chính công Phú Quốc. Ảnh: Hoàng Dung

Theo thống kê, từ ngày 15/8/2025-10/11/2026, đặc khu đã tiếp nhận 45.288 hồ sơ, trong đó đã giải quyết 41.414 hồ sơ (hồ sơ trước hạn và đúng hạn là 41,302 hồ sơ, đạt 91,2%. Kết quả đánh giá mức độ hài lòng của người dân khi thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia đối với các thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của đặc khu đạt 15,94/18 điểm.

Những con số nêu trên không chỉ minh chứng cho sự nỗ lực không mệt mỏi của đội ngũ cán bộ, công chức đặc khu Phú Quốc mà còn tạo được niềm tin vững chắc của Nhân dân vào sự đổi mới, minh bạch và hiệu quả trong quản lý hành chính đất đai tại đặc khu Phú Quốc.