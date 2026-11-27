VIDEO: Đặc khu Lý Sơn khắc phục hậu quả mưa lũ. Thực hiện: ĐÌNH NHỰT - NGUYỄN TRANG

Theo UBND đặc khu Lý Sơn, mưa lớn khiến mực nước hồ chứa Thới Lới dâng đến mức tối đa, tràn ra ngoài, gây ngập khu dân cư số 3, thôn Đông An Hải, ảnh hưởng đến khoảng 40 hộ dân, với mức ngập từ 70cm đến 1,5m.

Theo thống kê của UBND đặc khu Lý Sơn, toàn đặc khu có khoảng 70 hộ dân bị nước tràn vào nhà. Mưa lũ cũng làm hư hỏng, bồi lấp khoảng 3.000m kênh mương; đất đá bồi lấp khoảng 1.000m đường giao thông.

Mưa lũ gây ngập úng hoa màu, chủ yếu là tỏi vụ đông xuân, đồng thời gây sạt lở đất tại các khu vực canh tác, với tổng diện tích thiệt hại ước khoảng 120ha.

Các lực lượng đóng quân trên địa bàn đặc khu Lý Sơn hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: ĐÌNH NHỰT

Sáng 27-11, các lực lượng đóng quân trên địa bàn phối hợp với chính quyền và người dân đặc khu Lý Sơn khẩn trương di chuyển tài sản, dọn dẹp nhà cửa, khơi thông dòng chảy, xử lý các điểm ngập úng. Công tác kiểm tra những khu vực có nguy cơ ngập úng tiếp tục được chú trọng nhằm chủ động ứng phó khi mưa lớn còn diễn biến phức tạp.

Người dân khơi thông dòng chảy, bảo vệ diện tích tỏi vừa xuống giống. Ảnh: ĐÌNH NHỰT

Cùng với khắc phục ngập úng tại các khu dân cư, người dân và các lực lượng tập trung khơi thông hệ thống thoát nước trên đồng ruộng, bảo vệ diện tích tỏi vừa xuống giống vụ đông xuân. Việc tiêu thoát nước kịp thời giúp hạn chế ngập úng, rửa trôi đất, ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây tỏi.