Đặc khu Hồng Kông (Trung Quốc) công bố kế hoạch 5 năm đầu tiên

Hội đồng Lập pháp tại Hồng Kông (Trung Quốc). Ảnh: NHK

Trưởng đặc khu Hồng Kông (Trung Quốc) John Lee đã trình bày kế hoạch kinh tế đến năm 2030 tại Hội đồng Lập pháp hôm 16-9. Thời gian thực hiện kế hoạch phù hợp với kế hoạch 5 năm của Trung Quốc.

Kế hoạch của Hồng Kông (Trung Quốc) nhằm “chủ động gắn kết với các chiến lược phát triển quốc gia”, tiếp tục “đóng góp những thế mạnh riêng và thiết thực hơn vào công cuộc xây dựng đất nước vững mạnh”.

Kế hoạch cũng nêu rõ, chính quyền sẽ “nỗ lực thúc đẩy hội nhập sâu rộng với thị trường đại lục và thị trường nước ngoài”, đồng thời tăng cường “vai trò của Hồng Kông (Trung Quốc) là trung tâm kết nối các thị trường tài chính toàn cầu”. Hồng Kông (Trung Quốc) cũng sẽ đóng vai trò là “bệ phóng để các doanh nghiệp đại lục vươn ra thị trường quốc tế”.

Theo kế hoạch, chính quyền sẽ củng cố “vị thế là trung tâm trung chuyển quốc tế” của Hồng Kông (Trung Quốc), đồng thời “khuyến khích các hãng hàng không địa phương mở thêm các đường bay kết nối với các sân bay ở đại lục”, qua đó hỗ trợ phát triển Khu vực Vịnh lớn Quảng Đông - Hồng Kông (Trung Quốc) - Ma Cao.

Theo NHK