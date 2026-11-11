Đặc khu Cô Tô, Quảng Ninh lắp đặt hệ thống wifi miễn phí, nâng tầm trải nghiệm du lịch số

Hệ thống wifi miễn phí "Coto free Wifi" bước đầu được đưa vào vận hành với 5 thiết bị phát sóng tại hai điểm tập trung đông dân cư và du khách là khu vực Cầu cảng Cô Tô và Khu di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo. Mỗi thiết bị phát có khả năng đáp ứng khoảng 200 lượt kết nối cùng lúc, giúp toàn hệ thống phục vụ đồng thời khoảng 1.000 thiết bị truy cập.

Đặc khu Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh) có tiềm năng phát triển du lịch biển đảo, có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh trên vùng biển Đông Bắc của Tổ quốc. Ảnh: Đức Hiếu

Việc kết nối wifi miễn phí ngay khi tàu chở khách du lịch cập cảng lên đảo, giúp du khách có thể thuận tiện truy cập nền tảng Amazing Cô Tô để tìm kiếm thông tin dịch vụ, điểm tham quan và chủ động lịch trình di chuyển mà không gặp rào cản về kết nối.Người dân và du khách dễ dàng tra cứu bản đồ du lịch số, lịch trình tàu chạy, thông tin thời tiết, cơ sở lưu trú, nhà hàng, dịch vụ vận chuyển và số điện thoại đường dây nóng hỗ trợ du khách.

Cô Tô cũng đang tích cực phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh với hệ thống mã QR đa ngôn ngữ tại nhiều điểm tham quan, ứng dụng công nghệ thực tế ảo VR360 số hóa Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các tiện ích số này không chỉ mang lại sự tiện lợi, trải nghiệm cho du khách mà còn thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh dịch vụ trên đảo chủ động đổi mới phương thức quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ và tiếp cận thị trường thông qua các nền tảng trực tuyến.