Đặc điểm nhận dạng 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2, đang bị truy bắt khẩn cấp

Sáng 22/10, xác nhận với PV VietNamNet, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an các địa phương để truy bắt 4 phạm nhân vừa trốn khỏi Trại giam A2 (Cục 10 – Bộ Công an) đóng tại xã Diêm Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Hai phạm nhân (từ trái sang): Lê Văn Cường, Lữ Văn Toàn. Ảnh: C.A

Hai phạm nhân (từ trái sang): Hồ Văn Tình và Võ Hoàng Duy. Ảnh: C.A

Theo thông tin, chiều 21/10, trong lúc lao động cải tạo tại Trại giam A2, 4 phạm nhân thuộc phân trại số 1 đã bỏ trốn khỏi nơi giam giữ.

Các phạm nhân bỏ trốn gồm:

Hồ Văn Tình (SN 2002, trú phường An Phú, tỉnh Gia Lai): Đang thụ án về tội Giết người và Mua bán trái phép chất ma túy. Đặc điểm nhận dạng: cao 1,65m, sống mũi thẳng, có nốt ruồi cách 1cm dưới mép phải.

Lữ Văn Toàn (SN 1995, trú xã Thọ Bình, tỉnh Thanh Hóa): Đang chấp hành án về tội Giết người. Đặc điểm nhận dạng: cao 1,69m, sống mũi gồ gãy, có nốt ruồi cách 2cm dưới đuôi mắt trái.

Võ Hoàng Duy (SN 1999, trú xã Bình Hiệp, tỉnh Gia Lai): Đang chấp hành án về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Đặc điểm nhận dạng: cao 1,70m, sống mũi thẳng, có sẹo chấm 1cm trên đầu mày phải.

Lê Văn Cường (SN 1994, trú xã Hoàng Cương, tỉnh Phú Thọ): Có 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản và Tàng trữ trái phép chất ma túy. Đặc điểm nhận dạng: sống mũi thẳng, có nốt ruồi cách 2cm dưới đuôi mày phải.

Hiện, lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa cùng các đơn vị liên quan đang dốc toàn lực, khẩn trương truy vết để bắt giữ các đối tượng.

Cơ quan công an phát đi khuyến cáo khẩn, yêu cầu người dân trong khu vực cần đặc biệt nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không cho người lạ mặt vào nhà, bảo quản cẩn thận tài sản cá nhân.

Đồng thời, khi phát hiện người có hình dáng khả nghi hoặc có dấu hiệu nghi vấn, người dân cần nhanh chóng báo ngay cho cơ quan công an địa phương gần nhất để kịp thời xử lý.