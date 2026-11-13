Đặc công Việt Nam luyện tập công phu chuẩn bị cho Triển lãm Quốc phòng quốc tế 2026

Ngồi sau xe máy cầm ô che mưa cũng có thể bị phạt từ 200.000 – 250.000 đồng, còn người lái chở người ngồi sau dùng ô bị phạt 200.000 – 400.000 đồng. Theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, cả người điều khiển và người được chở đều không được sử dụng ô khi tham gia giao thông để tránh nguy cơ mất thăng bằng và che khuất tầm nhìn.