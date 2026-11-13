Đặc công Việt Nam luyện tập công phu chuẩn bị cho Triển lãm Quốc phòng quốc tế 2026
Với chủ đề “Hòa bình - Hữu nghị - Hợp tác cùng phát triển”, Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 10 - 13.12 tại sân bay Gia Lâm, Hà Nội. Mới đây, tại Trường Sĩ quan Đặc công, xã Xuân Mai, Hà Nội, Thượng tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức đã kiểm tra công tác huấn luyện lực lượng Đặc công phục vụ Lễ khai mạc Triển lãm.
Nguồn Văn hóa: https://baovanhoa.vn/dac-cong-viet-nam-luyen-tap-cong-phu-chuan-bi-cho-trien-lam-quoc-phong-quoc-te-2026.html