Đặc công 'mình đồng da sắt' tôi luyện cho triển lãm quốc phòng

Sáng 11/11, tại Trường Sĩ quan Đặc công (Xuân Mai, Hà Nội), Thượng tướng Lê Quang Đạo - Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 - chủ trì buổi kiểm tra công tác huấn luyện lực lượng đặc công phục vụ lễ khai mạc triển lãm.

Binh chủng Đặc công tuyển chọn lực lượng, tổ chức biên chế bảo đảm chặt chẽ, chính quy, đúng quy định, với quân số tham gia gần 2.400 cán bộ, chiến sĩ (trong đó trống trận có 195 người; cờ trận 500 người; võ đồng diễn, tạo khối, xếp chữ 1.200 người; võ chiến đấu đặc công 300 người…). Ảnh: Minh Nhật

Các nội dung tập trung huấn luyện gồm chương trình nghệ thuật chào mừng, biểu diễn võ chiến đấu đặc công tại lễ khai mạc. Chương trình nghệ thuật bao gồm các tiết mục: “Phù Đổng Thiên Vương”, “Việt Nam kiêu hãnh”, “Chiến binh sao vàng”, tổ khúc hát múa “We are the world” - “Khát vọng hòa bình” - “Vươn lên Việt Nam”. Ảnh: Minh Nhật

Các màn biểu diễn võ chiến đấu đặc công có nội dung: trống trận, cờ trận, võ đồng diễn, xếp chữ, xếp các biểu tượng, võ chiến đấu đặc công và quyền binh khí, võ tổng hợp. Ảnh: Minh Nhật

Màn biểu diễn võ thuật chiến đấu của lực lượng đặc công. Ảnh: Minh Nhật

Ảnh: Minh Nhật

Thượng tướng Lê Quang Đạo động viên, chúc mừng lực lượng đặc công sau buổi kiểm tra. Ảnh: Minh Nhật