Đặc biệt quan tâm hướng dẫn thi hành Luật Phát triển đô thị

Hội nghị TXCT trước Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI của Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng được tổ chức trực tuyến tại điểm cầu chính Hội trường Đảng ủy phường Đồ Sơn, kết nối trực tuyến tới điểm cầu Trung tâm Hội nghị Biểu diễn thành phố và 113 điểm cầu trên toàn thành phố.

Hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI tại điểm cầu trung tâm và các điểm cầu trực tuyến trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Ảnh: Việt Cường

Tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến quan trọng

Báo cáo hoạt động của Đoàn ĐBQH và các vị đại biểu Quốc hội thành phố từ sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đến nay, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH thành phố Lã Thanh Tân cho biết: các ĐBQH thành phố đã tham gia đầy đủ, nghiêm túc các hoạt động của Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất; tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến và biểu quyết các nội dung theo chương trình, đóng góp quan trọng vào thành công chung của kỳ họp. Tại kỳ họp, đã có 112 lượt đại biểu phát biểu thảo luận tại tổ và hội trường; gửi 5 văn bản với 16 ý kiến cụ thể đến Tổng Thư ký Quốc hội và các Ủy ban của Quốc hội để góp ý đối với các dự án luật, dự thảo nghị quyết và các nội dung thảo luận.

Chuẩn bị Kỳ họp thứ Hai, Đoàn ĐBQH Thành phố Hải Phòng đã chủ động lấy ý kiến từ các cấp, các ngành để góp ý vào các dự án luật được xem xét thông qua và cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ Hai.

Đoàn ĐBQH thành phố cũng đã chủ động tổ chức các hoạt động giám sát, khảo sát tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm trên địa bàn. Cụ thể: Đoàn đã tổ chức giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2022 - 2026” tại 11 địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ; “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thoát nước và xử lý nước thải giai đoạn 2024 - 2026” tại Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng…

Kết nối đồng bộ các cơ sở dữ liệu, phần mềm chuyên ngành

Sau khi nghe báo cáo tại kỳ họp, cử tri bày tỏ bày tỏ sự phấn khởi trước những kết quả đạt được của kỳ họp thứ Nhất và hoạt động của Đoàn ĐBQH, đại biểu quốc hội thành phố. Từ thực tế tại địa phương, cử tri thành phố phản ánh nhiều vấn đề thiết thực.

Cử tri phát biểu ý kiến tại Hội nghị. Ảnh: Việt Cường

Theo đó, để triển khai áp dụng các quy định của Luật Phát triển đô thị, xây dựng Hải Phòng trở thành một siêu đô thị biển có sức cạnh tranh toàn cầu, trung tâm giao thương logistics và kinh tế biển của khu vực Đông Á như chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Thành ủy Hải Phòng ngày 16/3/2026, cử tri kiến nghị Chính phủ quan tâm, chỉ đạo các bộ, ngành khẩn trương ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn đồng bộ, thống nhất thi hành Luật Phát triển đô thị. Đồng thời, sớm xác định rõ phạm vi, điều kiện và cơ chế để Hải Phòng được áp dụng các chính sách phù hợp với đặc thù của thành phố.

Cùng với đó, ưu tiên xem xét những cơ chế phù hợp với lợi thế và nhu cầu của Hải Phòng, quan tâm tạo điều kiện để Hải Phòng sớm được triển khai các quy định của Luật Phát triển đô thị. Đặc biệt là các chính sách về huy động nguồn lực phát triển hạ tầng giao thông, cảng biển và logistics; phát triển khu thương mại tự do, khu logistics tích hợp; khai thác không gian ven biển, đô thị lấn biển và các không gian phát triển mới, qua đó khai thác hiệu quả lợi thế của thành phố sau khi mở rộng địa giới và không gian phát triển…

Phản ánh vướng mắc trong quá trình triển khai Đề án 06 và thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại cấp cơ sở, cử tri cho biết hiện nay các cơ sở dữ liệu và phần mềm chuyên ngành do các bộ, ngành Trung ương xây dựng, quản lý chưa được chuẩn hóa, kết nối và chia sẻ đồng bộ với nhau. Một số dữ liệu trong các lĩnh vực như tư pháp, đất đai, văn hóa xã hội chưa thể khai thác liên thông trên cùng hệ thống. Tình trạng này làm tăng khối lượng công việc, kéo dài thời gian xử lý thủ tục, gây bất tiện cho người dân và tiềm ẩn nguy cơ sai lệch, thiếu thống nhất về dữ liệu.

Từ thực tế trên, cử tri kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành Trung ương khẩn trương rà soát, chuẩn hóa và kết nối đồng bộ các cơ sở dữ liệu, phần mềm chuyên ngành do từng bộ, ngành xây dựng, quản lý; bảo đảm khả năng chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của địa phương.

Kiến nghị Chính phủ chỉ đạo thống nhất tiêu chuẩn kỹ thuật, cấu trúc dữ liệu, quy trình cập nhật, khai thác và chia sẻ thông tin giữa các bộ, ngành; xác định rõ cơ quan chủ trì, trách nhiệm của từng cơ quan và thời hạn hoàn thành đối với từng hệ thống. Đồng thời, kiểm tra, đánh giá thực chất mức độ liên thông, kịp thời xử lý những điểm nghẽn kỹ thuật và khắc phục tình trạng mỗi ngành vận hành một hệ thống riêng, khiến cán bộ cơ sở phải nhập liệu nhiều lần.

Cử tri thành phố còn kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến đào tạo, nghiên cứu khoa học, cung ứng nhân lực cho ngành hàng hải; hạ tầng, hoàn thiện cơ chế quản lý hoạt động hàng hải; chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh và phát triển kinh tế tư nhân; tổ chức dạy học, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục…

Xây dựng phần mềm theo dõi từng dự án, công trình

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo và trực tiếp giải đáp các kiến nghị của cử tri tại Hội nghị. Ảnh: Việt Cường

Phát biểu tại cuộc TXCT, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế - xã hội toàn diện của Hải Phòng trong 8 tháng và 9 tháng đầu năm 2026, nổi bật là tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng đạt 11,33% dẫn đầu các thành phố trực thuộc Trung ương, sản xuất công nghiệp tăng trên 15%, thu hút FDI đạt xấp xỉ 3,5 tỷ USD và giải ngân vốn đầu tư công đạt từ 65% đến 75% kế hoạch, vượt xa mức bình quân chung cả nước. Thủ tướng Chính phủ đã thông tin tình hình điều hành kinh tế vĩ mô của đất nước và trực tiếp giải đáp thấu đáo các kiến nghị của cử tri Hải Phòng.

Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Thành phố Hải Phòng Lê Ngọc Châu phát biểu tiếp thu ý kiến cử tri và kết luận Hội nghị. Ảnh: Việt Cường

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm sâu sát, những chỉ đạo chiến lược và giải đáp cụ thể của Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy,Trưởng đoàn ĐBQH Lê Ngọc Châu nhấn mạnh thành phố nghiêm túc tiếp thu và sẽ phối hợp chặt chẽ tổ chức thực hiện. Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố trân trọng kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ đặc biệt quan tâm, chỉ đạo việc xem xét các kiến nghị liên quan đến hướng dẫn triển khai thi hành Luật Phát triển đô thị vừa được Quốc hội thông qua, ưu tiên xem xét những cơ chế phù hợp với lợi thế, nhu cầu của Hải Phòng; quy định rõ việc chuyển tiếp các cơ chế liên quan giữa Nghị quyết số 226/2025/QH15 của Quốc hội về một số chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng và Luật Phát triển đô thị; quan tâm tạo điều kiện để Hải Phòng sớm được áp dụng các quy định của Luật trong việc phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Đối với kiến nghị về việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn, thành phố đã duy trì Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; tiếp nhận và giải đáp vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp; duy trì chuyên mục “Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp” trên các trang thông tin của thành phố; hỗ trợ miễn phí thủ tục thành lập doanh nghiệp, thủ tục thuế, kế toán; miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp lần đầu. Từ năm 2021 đến nay, đã đào tạo, hỗ trợ cho hơn 3.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa, với số kinh phí trên 8,5 tỷ đồng; hỗ trợ cho hơn 200 doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo với kinh phí trên 30 tỷ đồng; hỗ trợ cung cấp nền tảng số bằng nguồn xã hội hóa cho hơn 1000 doanh nghiệp và số kinh phí lên đến 1,5 tỷ đồng.

Thời gian tới, yêu cầu UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành tiếp tục rà soát các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục; nâng cao khả năng tiếp cận đất đai, tín dụng, mặt bằng sản xuất, thông tin thị trường và các chương trình hỗ trợ đổi mới công nghệ.

Giải đáp một số khó khăn trong lĩnh vực đất đai liên quan đến bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, thành phố đã chủ động nghiên cứu, ban hành Quyết định số 72/2026/QĐ-UBND ngày 3/9/2026 Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố để tháo gỡ một số vướng mắc về cơ chế hỗ trợ khác khi thu hồi đất. Đồng thời, chỉ đạo xây dựng đường găng tiến độ, phần mềm theo dõi đến từng dự án, công trình, theo từng tuần, từng tháng. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các lãnh đạo UBND thành phố, địa phương chủ trì, theo dõi, xử lý, giải quyết. Sở Nông nghiệp và Môi trường đã thành lập các tổ công tác, đường dây nóng để kịp thời hỗ trợ, xử lý các trường hợp vướng mắc.

UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp tục rà soát, phân loại từng nhóm vướng mắc; những vấn đề thuộc thẩm quyền phải tập trung giải quyết; những vấn đề còn có cách hiểu khác nhau phải thống nhất hướng dẫn; những vấn đề vượt thẩm quyền phải chủ động đề xuất với Trung ương.

Tăng cường hỗ trợ người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Đối với việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại cơ sở, liên thông, đồng bộ giữa các hệ thống dữ liệu chuyên ngành, các sở, ban, ngành, địa phương đang triển khai thực hiện 2.065 thủ tục hành chính, trong đó cung cấp dịch vụ công trực tuyến 2.003/2.065 (97%) thủ tục, có 62 thủ tục cung cấp thông tin dịch vụ công. Toàn thành phố có 117 thủ tục hành chính đang thực hiện liên thông (2 nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử với hệ thống ngành công an, ngành bảo hiểm xã hội; 115 thủ tục liên thông điện tử từ cơ quan quản lý đăng ký kinh doanh, cơ quan giải quyết thủ tục đất đai sang cơ quan thuế).

Từ năm 2025, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố đã và đang kết nối, chia sẻ dữ liệu với 23 hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành do các bộ, ngành, cơ quan quản lý. Đến nay, 100% thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính được đồng bộ, kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống định danh điện tử VNeID và có 2.053/2.053 thủ tục hành chính được kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Hệ thống định danh điện tử VneID.

Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Lê Ngọc Châu đề nghị UBND thành phố, đặc biệt là chính quyền các xã, phường, đặc khu tiếp tục tăng cường hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng dịch vụ công trực tuyến, nhất là đối với người cao tuổi, người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn và những người còn hạn chế về kỹ năng số. Đồng thời, tiếp tục rà soát, tái cấu trúc quy trình, cắt giảm thời gian, đơn giản hóa thủ tục hành chính thông qua việc kết nối, đồng bộ, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống, cơ sở dữ liệu để cung cấp dịch vụ công trực tuyến, xử lý hồ sơ hoàn toàn trên môi trường số, tăng cường tái sử dụng dữ liệu và quản trị dựa trên dữ liệu.