Đặc biệt quan tâm bảo đảm quyền lợi của người dân bị ảnh hưởng khi thu hồi đất

Tham gia tiếp xúc cử tri có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghiêm Xuân Thành; Giám đốc Công an tỉnh, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước; Phó Chủ tịch Hội Thủy sản Việt Nam Phùng Đức Tiến.

Cùng dự có: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hòa Nam, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ngành, phường và đông đảo cử tri 4 phường, xã khu vực Ninh Hòa.

Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành cùng các đại biểu tiếp xúc cử tri phường Ninh Hòa, Hòa Thắng và xã Nam Ninh Hòa, Tân Định

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri

Đại biểu và cử tri tham dự buổi tiếp xúc

Đại biểu và cử tri tham dự buổi tiếp xúc

Tại buổi tiếp xúc, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh báo cáo nhanh tới cử tri kết quả kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, dự kiến chương trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI.

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, cử tri phường Hòa Thắng kiến nghị địa phương cần quan tâm, giải quyết dứt điểm việc bồi thường, giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc – Nam, dự án mở rộng quốc lộ đoạn qua địa bàn; có chính sách, quan tâm đến hoạt động của người cao tuổi; có chế độ hỗ trợ cho đội ngũ cán bộ công tác tại tổ dân phố, thôn; hỗ trợ kinh phí, phương tiện máy móc, công nghệ phục vụ chuyển đổi số để hoạt động ở cơ sở có hiệu quả hơn.

Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa,Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước phát biểu tại buổi tiếp xúc

Cử tri phát biểu ý kiến, kiến nghị tại buổi tiếp xúc

Cử tri phát biểu, kiến nghị tại buổi tiếp xúc

Cử tri phát biểu ý kiến, kiến nghị tại buổi tiếp xúc

Cử tri phường Ninh Hòa phản ánh: việc thu hồi đất để thực hiện một số dự án chưa bảo quyền lợi người dân; kiến nghị cần quan tâm, hỗ trợ người dân trong sản xuất nông nghiệp; bảo vệ môi trường, hệ sinh thái đầm Nha Phu…

Trong khi đó, cử tri xã Tân Định bày tỏ vui mừng khi Nghị quyết 72 được áp dụng, người dân được khám chữa bệnh miễn phí. Tuy nhiên, cử tri cũng kiến nghị nhà nước tiếp tục đầu tư trang thiết bị, máy móc cho y tế cơ sở, việc khám bệnh cần được thực hiện kỹ lưỡng hơn.

Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành phát biểu tại buổi tiếp xúc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hòa Nam trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc

Đối với lĩnh vực nông nghiệp, cử tri kiến nghị cần có chính sách mạnh mẽ nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả; giá cả nông sản bấp bênh, giá trị nông sản chưa tương xứng với công sức mà nông dân bỏ ra.

Tại buổi tiếp xúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hòa Nam cùng lãnh đạo các sở, ngành và địa phương liên quan đã trả lời, làm rõ các nội dung thuộc thẩm quyền. Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định trong thời gian qua, tỉnh đã chỉ đạo các sở ngành, UBND các xã phường liên quan tập trung tháo gỡ, giải quyết những tồn tại, vấn đề tồn đọng liên quan đến đời sống, sản xuất của người dân; chế độ chính sách cho cán bộ thôn, tổ dân phố. Đồng thời, ghi nhận những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền của tỉnh để chỉ đạo các sở ngành giải quyết.

Lãnh đạo phường Hòa Thắng trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc

Lãnh đạo Sở Nội vụ trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc

Lãnh đạo Sở Tài chính trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghiêm Xuân Thành thông tin đến cử tri một số nét nổi bật về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của tỉnh; đồng thời, trao đổi về một số luật, nghị quyết có liên quan trực tiếp đến Khánh Hòa.

Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận, cảm ơn cử tri đã thẳng thắn phản ánh nhiều vấn đề thực tiễn, nhất là những nội dung ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và quyền lợi của người dân. Đồng thời, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình giải quyết kiến nghị phải luôn đặt lợi ích chính đáng của người dân lên trên hết; đặc biệt quan tâm bảo đảm quyền lợi của người dân bị ảnh hưởng khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện các dự án.

Hội nghị tiếp xúc cử tri nhận được sự quan tâm của nhiều cử tri cao tuổi

Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ các kiến nghị, rà soát và trả lời thấu đáo từng vấn đề. Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền phải chủ động hướng dẫn, giải quyết kịp thời, không để người dân phải kiến nghị nhiều lần. Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu những kiến nghị thuộc thẩm quyền của Trung ương để tổng hợp, chuyển đến Quốc hội và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.