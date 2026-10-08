Đặc biệt chú trọng an toàn hồ đập, vận hành nhà máy thủy điện trong mùa mưa lũ

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Theo Sở Công Thương, hiện có 35 công trình thủy điện đang vận hành trên địa bàn với tổng công suất 1.631,29MW (gồm 10 công trình lớn và 25 công trình nhỏ). Bên cạnh đó, có Nhà máy Nhiệt điện Nông Sơn (30MW) và 6.639 hệ thống điện mặt trời mái nhà với tổng công suất khoảng 336,855MW. Ngoài ra còn 7 công trình thủy điện đang thi công, tiến độ đang có sự phân hóa mạnh. Do diễn biến thủy văn không thuận lợi, sản lượng điện 9 tháng đầu năm chỉ đạt 3.716,6 triệu kWh (bằng 71,25% cùng kỳ); ước cả năm đạt 5.873,1 triệu kWh, bằng 92,58% kế hoạch.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, cùng với mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao, nhu cầu điện phục vụ sản xuất công nghiệp, dịch vụ, du lịch và các hoạt động kinh tế khác của thành phố được dự báo tiếp tục tăng mạnh. Do đó, việc phát triển nguồn điện, đa dạng hóa các loại hình năng lượng và bảo đảm hạ tầng lưới điện là yêu cầu quan trọng trong thời gian tới. Chủ tịch UBND thành phố khẳng định, đối với các dự án điện đang đầu tư, thành phố sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn liên quan đến thủ tục đầu tư, đất đai, rừng, an toàn giao thông và các nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng thời, đề nghị doanh nghiệp sau khi được chấp thuận chủ trương, tập trung nguồn vốn, nhân lực để triển khai dự án sớm, góp phần đẩy nhanh tiến độ phát triển nguồn điện trên địa bàn.

Đối với các đề xuất điều chỉnh, mở rộng hoặc bổ sung dự án..., thành phố tiếp tục xem xét, giải quyết theo đúng quy định pháp luật; nội dung nào đủ điều kiện đưa vào quy hoạch, bổ sung quy hoạch sẽ được triển khai theo thẩm quyền. Đối với các nhà máy thủy điện đang vận hành, lãnh đạo thành phố đề nghị doanh nghiệp đặc biệt chú trọng an toàn hồ đập, vận hành nhà máy trong mùa mưa lũ; đồng thời tuân thủ các quy định, chỉ đạo của Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị điều độ, vận hành hệ thống điện.

Về nạo vét lòng hồ, các xã, phường, doanh nghiệp và ban quản lý đăng ký nhu cầu; Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan triển khai theo đúng quy định pháp luật. Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các đơn vị truyền tải điện, Tổng Công ty Điện lực miền Trung và Điện lực Đà Nẵng phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được giao, bảo đảm an toàn hệ thống điện.

Bên cạnh thủy điện, Đà Nẵng sẽ tiếp tục nghiên cứu, phát triển các nguồn điện mới như điện mặt trời mái nhà, LNG và các nguồn điện khác phù hợp với định hướng phát triển khoa học, công nghệ và bảo đảm an toàn hệ thống. Thành phố giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các sở, ngành liên quan rà soát, triển khai sớm các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền. Trong quá trình triển khai, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền thành phố, các đơn vị kịp thời báo cáo để xử lý; đối với những nội dung vượt thẩm quyền, thành phố tổng hợp và báo cáo Trung ương xem xét.