Dabaco báo lãi quý III giảm hơn 41%, dư nợ vay tài chính vượt 7.600 tỷ đồng

Doanh thu tăng trưởng, lợi nhuận giảm sâu

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam (Dabaco, mã chứng khoán: DBC) ghi nhận doanh thu thuần đạt 5.138 tỷ đồng, tăng 37,4% so với mức 3.739,2 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, tốc độ tăng của giá vốn hàng bán cao hơn đáng kể so với doanh thu. Cụ thể, giá vốn trong quý III đạt 4.550,32 tỷ đồng, tăng 47,4% so với cùng kỳ. Điều này khiến lợi nhuận gộp của doanh nghiệp giảm 9,88%, xuống còn 587,7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2025 đạt 652,17 tỷ đồng.

Tình hình làm ăn của Dabaco.

Biên lợi nhuận gộp cũng thu hẹp đáng kể, từ 17,44% trong quý III/2025 xuống còn 11,44% trong quý III/2026.

Trong kỳ, chi phí tài chính đạt 102,15 tỷ đồng, tăng 63,1% so với mức 62,63 tỷ đồng cùng kỳ. Đáng chú ý, chi phí lãi vay chiếm phần lớn, với 100,37 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng tăng 17,49%, lên 150,15 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 21,36%, lên 141,78 tỷ đồng.

Kết quả, Dabaco ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý III/2026 đạt 200,2 tỷ đồng, giảm 41,63% so với mức 342,96 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 464 đồng, thấp hơn đáng kể so với mức 1.025 đồng trong quý III/2025.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của Dabaco đạt 13.515,04 tỷ đồng, tăng 21,01% so với mức 11.168,62 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Kết thúc 9 tháng, lợi nhuận sau thuế của Dabaco đạt 863,33 tỷ đồng, giảm 36,44% so với mức 1.358,19 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025. EPS lũy kế đạt 2.003 đồng.

Giá lợn hơi giảm gây áp lực lên lợi nhuận

Theo công văn giải trình số 518/CV-DBC của Dabaco, nguyên nhân chính khiến lợi nhuận hợp nhất quý III/2026 suy giảm đến từ diễn biến kém thuận lợi của mảng chăn nuôi.

Cụ thể, giá lợn hơi trên thị trường giảm đáng kể so với cùng kỳ năm trước, tác động trực tiếp đến doanh thu và lợi nhuận của các công ty con hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi. Đây là yếu tố kéo giảm kết quả kinh doanh hợp nhất của toàn tập đoàn.

Trong khi đó, các mảng kinh doanh khác ghi nhận diễn biến tích cực hơn, đặc biệt là dầu thực vật và thức ăn chăn nuôi.

Đối với mảng dầu thực vật, doanh thu quý III/2026 tăng 303% và lợi nhuận tăng 320% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này đến từ sự gia tăng sản lượng sản xuất và tiêu thụ, trong đó có đóng góp từ việc đưa Dự án Nhà máy ép dầu giai đoạn 2 vào vận hành thương mại.

Ở mảng thức ăn chăn nuôi, Dabaco cho biết sản lượng tiêu thụ, doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng so với cùng kỳ. Doanh nghiệp đã thực hiện tái cơ cấu danh mục sản phẩm, cải tiến chất lượng, tối ưu hóa quy trình sản xuất và chính sách bán hàng nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động.

Trong khi đó, doanh thu bất động sản và xây dựng lũy kế 9 tháng đạt 98,61 tỷ đồng, tăng khoảng 3,7 lần so với mức 26,5 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Doanh thu bán nguyên liệu, hàng hóa đạt 505,17 tỷ đồng, tăng so với mức 471,04 tỷ đồng cùng kỳ.

Tổng tài sản vượt 18.500 tỷ đồng, tiền và tiền gửi đạt hơn 4.200 tỷ đồng

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Dabaco đạt 18.535,69 tỷ đồng, tăng 16,02% so với mức 15.976,73 tỷ đồng tại thời điểm đầu năm. Như vậy, quy mô tài sản của doanh nghiệp tăng thêm 2.558,96 tỷ đồng sau 9 tháng.

Trong cơ cấu tài sản, tài sản ngắn hạn đạt 10.631,4 tỷ đồng, chiếm 57,36% tổng tài sản và tăng 24% so với đầu năm.

Đáng chú ý, tiền và các khoản tương đương tiền đạt 1.192,04 tỷ đồng, cao gấp khoảng 2,8 lần so với đầu năm. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, chủ yếu là tiền gửi có kỳ hạn, đạt 3.100,53 tỷ đồng, tăng 66,77% so với mức 1.859,15 tỷ đồng đầu năm.

Tổng cộng, tiền và tiền gửi ngắn hạn của Dabaco đạt 4.292,57 tỷ đồng, tương đương 23,16% tổng tài sản.

Ở chiều ngược lại, hàng tồn kho giảm 10,89% so với đầu năm, xuống còn 3.281,6 tỷ đồng. Trong đó, nguyên vật liệu chiếm 1.241,92 tỷ đồng và chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang đạt 1.347,87 tỷ đồng.

Các khoản phải thu ngắn hạn tăng từ 692,82 tỷ đồng lên 1.049,31 tỷ đồng. Đáng chú ý, khoản trả trước cho người bán ngắn hạn tăng từ 171,54 tỷ đồng lên 459,61 tỷ đồng.

Dư nợ vay tài chính vượt 7.600 tỷ đồng

Về cơ cấu nguồn vốn, tại ngày 30/9/2026, nợ phải trả của Dabaco đạt 9.814,28 tỷ đồng, chiếm 52,95% tổng nguồn vốn và tăng 24,11% so với đầu năm.

Trong đó, nợ ngắn hạn đạt 7.811,61 tỷ đồng, chiếm 79,59% tổng nợ phải trả. Các khoản mục đáng chú ý gồm phải trả người bán 957,22 tỷ đồng và người mua trả tiền trước 507,41 tỷ đồng.

Đáng chú ý, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đạt 5.763,11 tỷ đồng, tăng so với mức 4.770,22 tỷ đồng đầu năm. Trong đó, dư nợ vay tại các ngân hàng thương mại nhà nước đạt 5.619,62 tỷ đồng.

Vay và nợ thuê tài chính dài hạn cũng tăng từ 1.106,44 tỷ đồng lên 1.859,15 tỷ đồng.

Như vậy, tổng dư nợ vay tài chính ngắn hạn và dài hạn của Dabaco tại cuối tháng 9 đạt 7.622,26 tỷ đồng, tăng 1.745,6 tỷ đồng so với đầu năm.

Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng đang nắm giữ lượng tiền và tiền gửi ngắn hạn tương đối lớn. Sau khi khấu trừ 4.292,57 tỷ đồng tiền và tiền gửi ngắn hạn, dư nợ vay ròng của Dabaco còn khoảng 3.329,69 tỷ đồng, thấp hơn mức 3.591,32 tỷ đồng tại đầu năm.

Ở phía vốn chủ sở hữu, giá trị ghi nhận đạt 8.721,41 tỷ đồng, chiếm 47,05% tổng nguồn vốn và tăng 8,08% so với đầu năm.

Trong đó, vốn góp của chủ sở hữu đạt 4.310,46 tỷ đồng; quỹ đầu tư phát triển đạt 2.722,14 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 866,23 tỷ đồng.

Tỷ lệ tài sản ngắn hạn trên nợ ngắn hạn của Dabaco đạt 1,36 lần, cải thiện so với mức 1,29 lần đầu năm. Tỷ lệ nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu ở mức khoảng 1,13 lần.

Một điểm đáng chú ý khác trong bức tranh tài chính của Dabaco là dòng tiền từ hoạt động kinh doanh tiếp tục duy trì trạng thái dương.

Dữ liệu cho thấy, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong 9 tháng đầu năm 2026 đạt 1.517,9 tỷ đồng, tăng 45,5% so với mức 1.043,19 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.