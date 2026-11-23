Được phát triển bởi công ty công nghệ sinh học Light Bio tại Mỹ, dạ yến thảo đom đóm (firefly petunia) là một trong những sản phẩm sinh học gây chú ý nhất những năm gần đây. Ban ngày, cây có vẻ ngoài gần giống dạ yến thảo thông thường với những bông hoa màu trắng. Nhưng khi màn đêm buông xuống, toàn bộ cây phát ra ánh sáng xanh lục nhạt, đặc biệt rõ ở những nụ hoa và chồi non.

Điều thú vị là cái tên dạ yến thảo đom đóm không có nghĩa cây chứa gene của đom đóm. Khả năng phát sáng của nó thực chất được tạo ra nhờ công nghệ chuyển gene từ một loài nấm phát quang sinh học có tên Neonothopanus nambi. Các nhà khoa học đưa những gene liên quan đến cơ chế phát sáng của nấm vào bộ gene của cây dạ yến thảo, giúp cây tự sản xuất ánh sáng thông qua quá trình trao đổi chất.

Dạ yến thảo đom đóm phát ra ánh sáng xanh dịu trong bóng tối. Ảnh: es.wired.com

Khác với những vật liệu dạ quang cần hấp thụ ánh sáng trước khi phát sáng, dạ yến thảo đom đóm tạo ra ánh sáng thông qua một chu trình sinh hóa liên tục. Các enzyme chuyển hóa axit caffeic – hợp chất tự nhiên có trong thực vật – thành những phân tử tham gia phản ứng phát quang, sau đó tái tạo nguyên liệu để chu trình tiếp tục.

Ánh sáng của cây khá dịu, không đủ để chiếu sáng căn phòng nhưng có thể quan sát rõ trong môi trường tối hoàn toàn. Những bông hoa mới nở thường phát sáng mạnh hơn hoa đã già. Cây vẫn cần ánh sáng mặt trời, nước và dinh dưỡng như những giống dạ yến thảo thông thường.

Năm 2024, dạ yến thảo đom đóm được đưa ra thị trường Mỹ sau quá trình đánh giá an toàn sinh học của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA). Sự xuất hiện của giống hoa này mở ra triển vọng thú vị cho công nghệ sinh học: biến những sinh vật quen thuộc thành nguồn sáng sống, đồng thời đưa những thành tựu nghiên cứu gene từ phòng thí nghiệm đến gần hơn với đời sống thường ngày.

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