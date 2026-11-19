Liên quan đến vụ việc một phụ nữ tử vong sau khi bất ngờ bị ngất xỉu trên đường đi thu mua phế liệu, đến hơn 20 giờ ngày 19-11, con gái của nạn nhân đã đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa và tiến hành nhận dạng. Nạn nhân được xác định là bà Trịnh Thị K. (sinh năm 1957, thường trú tại tỉnh Lâm Đồng, thuê trọ tại phường Tây Nha Trang).

Trước đó, khoảng 12 giờ cùng ngày, người phụ nữ này đi xe đạp để thu mua phế liệu. Khi đến khu vực Cầu Dứa, đường 23-10, phường Tây Nha Trang, người này bất ngờ ngất xỉu. Người dân phát hiện đã đưa nạn nhân vào lề đường và gọi Trung tâm Cấp cứu 115 Khánh Hòa, nhưng nạn nhân đã tử vong trước khi nhập viện. Thi thể nạn nhân được đưa về bảo quản tại nhà xác Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa. Thời điểm xảy ra vụ việc, nạn nhân không mang theo giấy tờ tùy thân, mặc bộ đồ áo ngắn tay, quần qua gối cùng màu, có hoa văn bông màu đỏ.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa đang hoàn tất các thủ tục bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.