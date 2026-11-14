Đã xác định danh tính người phụ nữ đẩy ngã cụ bà gây xôn xao mạng xã hội

Sự việc lan truyền trên mạng xã hội.

Qua xác minh, sự việc xảy ra khoảng 7h ngày 10/11/2025 tại thôn Tân Độ, xã Hồng Sơn. Người phụ nữ trong video là N.T.Đ (sinh năm 1967), cụ bà là N.T.L (sinh năm 1943), cùng trú tại xã Hồng Sơn, có quan hệ mẹ chồng, con dâu.

Tại cơ quan Công an, bà Đ thừa nhận hành vi thiếu kiểm soát, nhận thức sai phạm, cho biết đã xin lỗi cụ L. tại cuộc họp gia đình và cam kết không tái phạm.

Người phụ nữ tại Cơ quan Công an. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Hiện Công an xã Hồng Sơn tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật; đồng thời khuyến cáo người dân không phát tán trái phép hình ảnh cá nhân của người khác trên mạng xã hội.