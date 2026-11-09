Đá vỉa hè vừa lát đã xuống cấp: 'Cái bẫy' đối với người đi bộ?

Thời gian qua, công tác chỉnh trang đô thị, thay thế gạch vỉa hè cũ bằng các loại đá tự nhiên, đá nhân tạo có độ bền cao đã được triển khai rộng rãi tại nhiều tuyến phố trên địa bàn Hà Nội.

Phải thừa nhận, thời gian đầu khi vỉa hè được “khoác áo mới” trở nên sáng sủa, khang trang hơn. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian từ 1-2 năm, nhiều đoạn vỉa hè đã bắt đầu xuống cấp: Nứt, vỡ, cong, lún...

Vỉa hè tại nút giao phố Nguyễn Thị Định - Trần Duy Hưng (phường Yên Hòa) xuống cấp. Ảnh: PV

Ghi nhận thực tế tại khu vực nút giao phố Nguyễn Thị Định - Trần Duy Hưng (phường Yên Hòa), hình ảnh đập vào mắt là những mảng đá lát vỉa hè bị vỡ vụn, bong tróc từng mảng lớn, trơ lại lớp nền xi măng lồi lõm, gồ ghề. Thậm chí, nhiều khu vực bị lún sụt tạo thành các hố trũng đọng nước khi trời mưa, hoặc biến thành bãi đậu xe bất đắc dĩ của các phương tiện cá nhân. Tại đường Trần Duy Hưng, nắp cống tại vỉa hè nứt vỡ, sụt lún.

Nắp cống tại đường Trần Duy Hưng sụt lún, nứt vỡ. Ảnh: PV

Cách đó không xa, vỉa hè đã được lát đá tại đường Lê Văn Lương (phường Thanh Xuân) cũng xuống cấp nghiêm trọng, các phương tiện qua lại gặp khó khăn hơn, dễ xảy ra tai nạn bất ngờ khi gặp “chướng ngại vật” trên đường.

Vỉa hè đã được lát đá tại đường Lê Văn Lương (phường Thanh Xuân) cũng xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: PV

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại đường Tố Hữu (phường Đại Mỗ). Chỉ một thời gian ngắn chỉnh trang, những viên đá tại vỉa hè đoạn trước số nhà 60 Tố Hữu đã bị bật gốc, xếp chồng chéo lên nhau hoặc vỡ nát thành từng mảnh nhỏ, khiến lối đi dành cho người đi bộ bị thu hẹp, xập xệ và nham nhở.

Ông Nguyễn Văn Trường, người dân phường Đại Mỗ cho biết, vỉa hè tuyến phố ngày càng sụt lún, xuống cấp, mặt đá vỡ nham nhở, khiến mỗi lần người dân đi bộ qua tuyến phố người dân gặp khó khăn, bất tiện hơn. Nhưng đáng buồn hơn là chất lượng đá vỉa hè xuống cấp quá nhanh, cần sự bảo quản hợp lý để tránh lãng phí.

Những viên đá tại vỉa hè đường Tố Hữu đã bị bật gốc, xếp chồng chéo lên nhau. Ảnh: PV

Theo tìm hiểu, sự xuống cấp nhanh chóng này xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Trong đó, nguyên nhân chính là tình trạng ô tô, xe máy ngang nhiên leo lên vỉa hè để đỗ hoặc di chuyển để né tránh sự tắc đường. Lâu ngày, áp lực này khiến các bề mặt đá vốn không được thiết kế chịu tải trọng lớn của xe cơ giới nên bị nứt vỡ, phá hỏng kết cấu tại vỉa hè.

Một nguyên nhân khác, nhiều công trình có hiện tượng nền móng bên dưới bị đầm nén không kỹ, lớp vữa kết dính mỏng hoặc chưa đạt chất lượng, dẫn đến việc các viên đá chỉ sau một thời gian ngắn chịu tác động ngoại lực sẽ bị bập bênh, lỏng lẻo rồi vỡ vụn. Hơn nữa, sự thiếu sự đồng bộ trong đầu tư các công trình ngầm như điện, nước, viễn thông..., khiến vỉa hè thường xuyên bị đào lên, lấp lại cũng khiến cấu trúc nền móng bị phá hủy nghiêm trọng.

Vỉa hè là không gian công cộng phục vụ trực tiếp cho người đi bộ, đồng thời là bộ mặt mỹ quan của đô thị. Việc đầu tư nguồn lực lớn để lát đá rồi để xuống cấp chỉ sau một thời gian ngắn là sự lãng phí ngân sách công và gây bức xúc trong dư luận.

Chuyện đá vỉa hè vừa đầu tư đã xuống cấp là chuyện cũ xảy ra trên nhiều tuyến phố, tuy nhiên, nỗi lo về an toàn giao thông luôn hiện hữu.

Đề nghị các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cần sớm khắc phục, sửa chữa những đoạn vỉa hè xuống cấp, đồng thời có giải pháp đồng bộ để hạn chế thấp nhất sự lãng phí trong thời gian không dài trên các tuyến phố.